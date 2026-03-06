期貨商論壇／長興期 後市看俏

長興（1717）為亞洲最大的合成樹脂廠，也是全球最大的乾膜光阻劑供應商，全球前五大UV光固化樹脂供應商；2026年主要成長動能來自半導體材料與電子材料部門，預估2026、2027年每股稅後盈餘（EPS）分別為1.76及2.28元，看好長興後市股價表現的投資人，可透過長興期貨進行布局。

近年長興持續擴大產品於電子產業的應用，其中Mini LED光學膠於2021年開始出貨，目前占特用材料部門營收比重約15~20%。2023年取得經濟部產業升級計畫核定，開發晶圓級液態封裝材料，主要供3D IC封裝製程使用。

股價表現，長興今年元月分股價表現強勢，波段漲幅達九成之譜。惟自1月19日高點拉回修正後，2月6日出現低點買盤再度進場承接，目前股價已反彈至前波高點附近。觀察技術線型於此波反彈後重返多頭架構，有利股價挑戰前波高點。籌碼方面，近10個交易日三大法人皆站在買方，顯示法人都相當看好長興後市營運展望，建議逢回可透過個股期貨布局。（台新期貨提供、記者崔馨方整理）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）