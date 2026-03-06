聽新聞
期貨商論壇／文曄期 資金簇擁

經濟日報／ 記者崔馨方整理
文曄董事長鄭文宗。圖／文曄提供
文曄董事長鄭文宗。圖／文曄提供

文曄（3036）第1季進入傳統淡季，但拉貨動能仍具韌性，因此建議投資人以樂觀格局看待文曄期後市發展。

文曄受惠併購Future Electronics 的綜效逐步顯現，雖進入歐美淡季，但營運仍呈季增與年增長。據各大CSP資本支出規劃，AI資料中心需求將顯著提升，整體成長動能可望延續數年；同時非AI應用亦重返成長軌道，歐美工業與車用供應鏈庫存已回歸健康水準，終端需求回溫並向上游傳導，多數產品線BB Ratio回升至大於1。

展望2026年第1季，儘管進入傳統淡季，但隨著AI帶動的資料中心與通訊需求成長、工業應用持續復甦，及消費性電子與PC拉貨，加上Future業務健康復甦，將為整體獲利結構帶來正面影響。

近期在買盤持續推動下，股價加速上攻並創歷史新高，各期均線同步轉為多頭排列，顯示資金持續進場，整體盤面慣性趨勢與動能皆相當強勁。搭配基本面，文曄今年營運展望樂觀，主要動能來自資料中心客戶訂單強勁成長，策略夥伴日電貿等綜效擴大，後市可期。（國票期貨提供、記者崔馨方整理）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

文曄

