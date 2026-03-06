聽新聞
台指期 法人減碼空單

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
台股示意圖。記者許正宏／攝影
台股示意圖。記者許正宏／攝影

股期雙市昨（5）日同步大幅反彈，現貨指數漲844點，收33,672點；台指期則漲768點至33,639點，逆價差為33.94點。期貨分析師提醒，台指期仍有機會因地緣政治震盪回檔，需留意短線風險，嚴格設定停損以控管風險。

台指期昨日跳空開高超過千點，電子權值股回神，不過遭到短期均線以及34,000點關卡壓回，指數漲幅收斂，終場指數上漲768點、以十字黑K棒作收，日K連三黑。目前指數先觀察能否站穩在月線之上，上檔仍有不小的賣壓需要時間消化。

籌碼面部分，三大法人昨日賣超456.6億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少370口至5,643口，其中外資淨空單減少499口至41,134口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少1,538口至6,593口。

選擇權未平倉量部分，3月F1大量區買權OI落在34,500點，賣權最大OI落在30,200點；月買權最大OI落在39,000 點，月賣權最大OI落在31,900點。

永豐期貨分析，全月未平倉量put/call ratio值由1.33下降至1.29。VIX指數下降5.11至34.06。外資台指期買權淨金額3.2億元，賣權淨金額1.09億元，因此整體選擇權籌碼面中性。

綜合元富、永豐期貨表示，台指期雖成功收復月線，不過遭到短期均線以及34,000點關卡壓回，指數漲幅收斂，後續行情容易受到消息面的影響，投資人仍需留意高檔劇烈震盪。

後續觀察重點仍在權值股是否回穩，將牽動反彈是否為一日行情。更關鍵的是，台股目前相對季線的乖離仍然偏大，即使近期經歷修正，整體評價面與技術面仍未完全回到健康區間，代表中期仍存在進一步整理甚至再次測試低點的可能。

地緣政治 三大法人 短期均線

