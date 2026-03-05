期交所調整燿華期貨保證金、延長瑞軒期貨保證金調整期間

臺灣期貨交易所於3月5日公告調高燿華期貨契約(VBF)所有月份保證金為現行所屬級距適用比例的1.5倍，並延長瑞軒期貨契約(HAF)保證金調整期間至3月18日。

這次調高因燿華（2367）經證交所3月4日公布為處置有價證券(期間為3月5日至3月18日)，期交所依規定調高燿華期貨(VBF)所有月份保證金適用比例，自3月6日(證券市場處置生效日次一營業日)一般交易時段結束後起實施，並於證券市場處置期間結束後，於3月18日一般交易時段結束後恢復為調整前的保證金。

這次延長調整期間因瑞軒（2489）最近30個營業日內經證交所3月4日再次公布為處置有價證券(前次公布為2月26日)，處置期間為3月5日至3月18日，配合證券市場處置期間，原期交所3月2日台期結字第11503003891號函公告調整瑞軒期貨保證金為標的證券未經處置前2倍的期間，延長至3月18日，該日一般交易時段結束後，恢復為3月3日調整前之保證金。

參照證券市場處置措施，調整期間如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易，則恢復日順延執行。