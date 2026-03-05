快訊

期交所調整燿華期貨保證金、延長瑞軒期貨保證金調整期間

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台灣期貨交易所（期交所）。圖／聯合報系資料照片
臺灣期貨交易所於3月5日公告調高燿華期貨契約(VBF)所有月份保證金為現行所屬級距適用比例的1.5倍，並延長瑞軒期貨契約(HAF)保證金調整期間至3月18日。

這次調高因燿華（2367）經證交所3月4日公布為處置有價證券(期間為3月5日至3月18日)，期交所依規定調高燿華期貨(VBF)所有月份保證金適用比例，自3月6日(證券市場處置生效日次一營業日)一般交易時段結束後起實施，並於證券市場處置期間結束後，於3月18日一般交易時段結束後恢復為調整前的保證金。

這次延長調整期間因瑞軒（2489）最近30個營業日內經證交所3月4日再次公布為處置有價證券(前次公布為2月26日)，處置期間為3月5日至3月18日，配合證券市場處置期間，原期交所3月2日台期結字第11503003891號函公告調整瑞軒期貨保證金為標的證券未經處置前2倍的期間，延長至3月18日，該日一般交易時段結束後，恢復為3月3日調整前之保證金。

參照證券市場處置措施，調整期間如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易，則恢復日順延執行。

瑞軒 證交所 央行

期交所調整燿華期貨保證金、延長瑞軒期貨保證金調整期間

期交所辦反詐治理評鑑

有鑑於金融詐騙案件層出不窮，期交所積極響應行政院及金管會施政計畫，持續結合期貨業者打造防詐活動，辦理「115年度期心期力期貨商反詐治理評鑑活動」，鼓勵期貨商擴大參與及深化反詐治理，活動期間自3月到9月止，總獎金達154萬元，藉此提高民眾識詐防詐。

兩檔期貨保證金調高

臺灣期貨交易所於3月5日調高台玻期貨契約（KUF）所有月分保證金為現行所屬級距適用比例的二倍，光罩期貨契約（QVF）所有月分保證金為現行所屬級距適用比例的1.5倍，自3月5日一般交易時段結束後起調高保證金，並於3月17日一般交易時段結束後恢復為調整前保證金。

期貨商論壇／台積期 熱度不減

受惠AI加速器、高效能運算客戶拉貨動能強勁，台積電（2330）1月營收創單月歷史新高，月增19.7%、年增36.8%。隨4、5奈米客戶群逐步導入3奈米，使台積電3奈米訂單塞爆，推升ASP走揚，預估今年3奈米單季營收占比，將首度超越5奈米，全年貢獻逾兆元。

期貨商論壇／匯率期 避險優選

美伊戰事爆發，戰火席捲幾乎整個中東，全球金融市場劇烈波動，風險資產承壓，資金迅速回流美元體系，推動美元指數攀升並逼近100整數大關，凸顯美元作為全球主要儲備貨幣與避險貨幣的核心地位。

全民權證／台化、南亞 四檔有看頭

塑化產業受惠供需改善，再加上中東緊張情勢持續升溫、帶動國際油價飆高，法人圈看好台化（1326）、南亞（1303）等塑化股今年營運前景，權證券商建議，可利用中長天期、券商造市積極等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

