聽新聞
0:00 / 0:00
八貫營收／2月2.44億元、年增1.07% 創同期新高
八貫（1342）5日公告2月合併營收2.44億元，年增1.07％；1、2月累計營收5.46億元，年增9.86％。2月單月、前兩月累計營收均創歷史同期新高。
八貫表示，縱使今年2月適逢農曆春節假期，出貨天數僅有10天，但八貫2月營收仍創歷年同期新高，主因為戶外產品營收顯著成長，年增約11％；加上航太救生、醫療及軍工產品持續出貨，帶動2月營收創同期新高。
八貫指出，1、2月累計營收亦寫新高，主要受惠戶外新品開始鋪貨，年增達26.75％。以目前訂單能見度來看，至上半年底產能稼動率可達滿載，預期第1季營收表現，將超越去年第4季水準。
近日中東戰爭造成國際油價上行，在原料採購部分，八貫表示，今年元月已與各主要石化原料供應商談定新季度採購價格，因採購規模擴大，平均報價已確定可低於去年下半年之報價。雖現今中東戰爭恐引發國際油價漲勢，預估將不會造成影響。
至於獲利，八貫也強調，受惠訂單增加帶動產能滿載，預期生產成本下降，對毛利率提升產生助益，同時在今年營收可望攀高下，獲利能力可望隨之提升。
此外，八貫也看好國防軍工產品市場，全球各國因應地緣政治風險，對於國防預算與採購需求剛性需求明確，目前八貫軍工客戶訂單亦明顯增加，將有助該公司軍工產品業績逐步走揚。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。