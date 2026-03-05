快訊

漢來美食財報／2025年全年 EPS 10.12元 連兩年賺逾一個資本

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

漢來美食（1268）5日公布去年財報，全年合併營收62.27億元，年增5%，稅後純益4.27億元年增率5%；每股盈餘10.12元，較前一年度10.06元增加0.06元，全年賺逾一個資本額。

去年漢來美食將完成前一個年度已啟動的展店計畫，全年規劃總共12家展店與改裝工程，分布北、中、南三大重點城市。今年繼續擴大展店，元月已完成新分店開幕的上海湯包南港LaLaport分店及高雄漢神巨蛋Hilai Café改裝之外，即將進駐的就是關係企業漢神百貨即將於台中開幕的漢神洲際購物廣場，預計於4月份同步開出漢來名人坊、漢來上海湯包及蔬食新品牌「樂蔬」。

接下來5月份則將迎來台北大巨蛋的名人坊北部第二家分店；以及福園台菜台北首家分店。兩地均鎖定大型活動和購物中心帶動的高人流商機，預計未來將可以為集團帶來可觀收益。

而品牌聲量最高，同時也最受消費者關注的「島語」自助餐展店進度，今年也將有更大步伐的邁進，同樣在台中漢神洲際與台北大巨蛋兩處，第3與第4座「島語」預計於7、8月陸續浮出水面。漢來美食表示，為了回報廣大消費者對於島語的支持及喜愛，島語的分店將秉持著「只有漢來能夠超越漢來」的精神，持續精進升級。

南部方面，除了新的分店駐點已在規畫中，品牌的改造與改裝則會齊頭並進。漢來美食指出，集團的經營除了依賴新店的開疆闢地，更需要舊店的持續獲利，因此，預計3月起將會針對現有品牌分店進行逐步改造及改裝。包括街邊店「溜溜」、高雄漢神巨蛋百貨的「巨蛋海港」等，均已排入行程，力求提升坪效與消費體驗，預期可為全新年度帶來樂觀動能。

2025年全年度表現觀察，有三大重點；首先是疫情過後國內宴會、商務宴客市場需求加大，促使訂席動能暢旺，另一方面，集團積極展開品牌新店的擴張，聚客力快速提升業績。最關鍵的第三點是旗下兩大自助餐廳品牌「海港」、「島語」分別從中、高價位品牌穩定貢獻下，帶動集團年度營收續創新高。儘管仍然面臨餐飲整體環境原物料與人力成本高漲壓力，但集團透過大規模採購，與導入數位工具有效控管成本，維持獲利結構穩定，讓全年淨利率表現向上走高，展現經營韌性。

