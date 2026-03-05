聽新聞
3月電子期金融期齊漲
台北股市今天上漲844.06點，收33672.94點。3月電子期收2084點，上漲55.55點，逆價差1.73點；3月金融期收2458.6點，上漲19.8點，逆價差0.42點。
3月電子期以2084點作收，上漲55.55點，成交1196口。4月電子期以2106點作收，上漲72.55點，成交4口。
電子現貨以2085.73點作收，上漲61.03點；3月電子期貨與現貨相較，逆價差1.73點。
3月金融期以2458.6點作收，上漲19.80點，成交783口。
金融現貨以2459.02點作收，上漲25.73點；3月金融期貨與現貨相較，逆價差0.42點。實際收盤價以期交所公告為準。
