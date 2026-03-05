快訊

3月電子期金融期齊漲

中央社／ 台北5日電

台北股市今天上漲844.06點，收33672.94點。3月電子期收2084點，上漲55.55點，逆價差1.73點；3月金融期收2458.6點，上漲19.8點，逆價差0.42點。

3月電子期以2084點作收，上漲55.55點，成交1196口。4月電子期以2106點作收，上漲72.55點，成交4口。

電子現貨以2085.73點作收，上漲61.03點；3月電子期貨與現貨相較，逆價差1.73點。

3月金融期以2458.6點作收，上漲19.80點，成交783口。

金融現貨以2459.02點作收，上漲25.73點；3月金融期貨與現貨相較，逆價差0.42點。實際收盤價以期交所公告為準。

期交所辦反詐治理評鑑

有鑑於金融詐騙案件層出不窮，期交所積極響應行政院及金管會施政計畫，持續結合期貨業者打造防詐活動，辦理「115年度期心期力期貨商反詐治理評鑑活動」，鼓勵期貨商擴大參與及深化反詐治理，活動期間自3月到9月止，總獎金達154萬元，藉此提高民眾識詐防詐。

兩檔期貨保證金調高

臺灣期貨交易所於3月5日調高台玻期貨契約（KUF）所有月分保證金為現行所屬級距適用比例的二倍，光罩期貨契約（QVF）所有月分保證金為現行所屬級距適用比例的1.5倍，自3月5日一般交易時段結束後起調高保證金，並於3月17日一般交易時段結束後恢復為調整前保證金。

期貨商論壇／台積期 熱度不減

受惠AI加速器、高效能運算客戶拉貨動能強勁，台積電（2330）1月營收創單月歷史新高，月增19.7%、年增36.8%。隨4、5奈米客戶群逐步導入3奈米，使台積電3奈米訂單塞爆，推升ASP走揚，預估今年3奈米單季營收占比，將首度超越5奈米，全年貢獻逾兆元。

期貨商論壇／匯率期 避險優選

美伊戰事爆發，戰火席捲幾乎整個中東，全球金融市場劇烈波動，風險資產承壓，資金迅速回流美元體系，推動美元指數攀升並逼近100整數大關，凸顯美元作為全球主要儲備貨幣與避險貨幣的核心地位。

全民權證／台化、南亞 四檔有看頭

塑化產業受惠供需改善，再加上中東緊張情勢持續升溫、帶動國際油價飆高，法人圈看好台化（1326）、南亞（1303）等塑化股今年營運前景，權證券商建議，可利用中長天期、券商造市積極等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

全民權證／台積電、台達電 押中長期

亞股昨（4）日持續被空軍壟罩，台股單日下跌1,494點，為史上第三大跌點，收32,828點，月線也失守。發行券商指出，看好台積電（2330）、台達電（2308）等權值績優股後市表現的投資人，可以留意相關權證的布局機會。

