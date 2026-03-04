快訊

台股要漲了！台指期夜盤由黑翻紅 上半場飆漲逾800點

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台指期夜盤4日一度翻黑下跌67點，但在中東局勢未再明顯惡化、原油走勢平穩、美股電子盤快速翻紅下，行情開始直線拉升，截至晚間9點30分左右，指數約在飆漲764點附近遊走。台股示意圖。記者余承翰／攝影
台指期夜盤4日一度翻黑下跌67點，但在中東局勢未再明顯惡化、原油走勢平穩、美股電子盤快速翻紅下，行情開始直線拉升，截至晚間9點30分左右，指數約在飆漲764點附近遊走。台股示意圖。記者余承翰／攝影

台指期夜盤4日開盤，隨美股電子盤跌勢收斂帶動，以32,899點、上漲28點開出，雖一度翻黑下跌來到32,804點、下跌67點，但在中東局勢未再明顯惡化、原油走勢平穩、美股電子盤快速翻紅下，行情開始直線拉升，一度來到33,707點、上漲836點；截至晚間9點30分左右，指數約在33,635點、飆漲764點附近遊走。

4日美股電子盤焦點，在於美國總統川普表示為了確保全球的能源運輸保持暢通，宣布美國國際開發金融公司將為航運公司提供保險與政府擔保，再加上若有必要，美國海軍也會為油輪提供軍事護航協助通過荷姆茲海峽，在保險、護航雙重條件中，布蘭特、WTI西德州原油呈小漲、小跌走勢，幅度多在1%以內，黃金反彈，美元指數回軟、跌破99關卡，整體中東局勢帶來的危機似進入可控的新局面中，晚間9點過後，美股電子盤快速翻紅，道瓊電子盤一度上漲逾160點，那斯達克逾140點，標普也上漲逾0.3%，也帶動台指期夜盤在上半場的漲勢。

其中，台積電期夜盤受到ADR於電子盤交易反彈逾2%帶動下，在晚間9點30分時，在1,940元、上漲55元附近遊走，電子期上漲2.50%、半導體期上漲約1.32%，中型100期貨指數上漲2.33%。

台股4日盤面各類股跌多漲少，指數終場下跌1,494點，收32,828點，其中，外資現貨賣超964.4億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單增加1,212口至41,633口；投信買超67.3億元，自營商賣超400億元，三大法人合計賣超1,297億元。

市場專家建議，就技術面來說，4日台股失守月線、引發停損賣壓大幅出籠，由於收盤位置已逼近2月上中旬以來的起漲區，因此，5日或有機會出現多方抵抗，倘若無法出現強彈收復月線，後市恐將持續往下探底，下檔恐將向2月10日長紅低點32,439點尋求支撐。

台股 台指期 夜盤 ADR 三大法人 美元指數

台指期 回測月線支撐

股期雙市昨（3）日同步暴跌，集中市場加權指數指數下跌771點，收在全日最低點34,323點，台指期更是大跌913點，收34,325點，正價差縮至1.35點。期貨商表示，目前指數跌破5日線，短線可能回測月線尋求支撐。

期貨商論壇／黃金期 抗震優選

美國與以色列聯合對伊朗發動空襲，導致伊朗最高領袖哈米尼身亡，隨後伊朗對設有美軍基地的海灣城市展開報復打擊，中東全面戰爭的陰霾瞬間籠罩全球。

多檔期貨保證金調高

臺灣期貨交易所今（4）日起調高欣興期貨（IRF）、致茂期貨（MJF）、小型致茂期貨（VDF）、穩懋期貨（NAF）、小型穩懋期貨（QIF）及欣興選擇權（IRO）保證金適用比例為現行所屬級距適用比例的1.5倍，於16日一般交易時段結束後恢復為調整前保證金。

期貨商論壇／微型那指期 低接

美國、以色列、伊朗衝突不斷，衝擊荷莫茲海峽的通行，將推高石油和LNG價格，並削弱本已脆弱的全球經濟，可能為美國帶來相當大的政治風險。全球金融市場劇烈負面反應可能再促使川普尋求TACO（川普總是退縮）交易以緩和局勢，但即使最樂觀情況下，新的伊朗政權與美國合作，荷莫茲海峽重新通行恢復也可能需要數周。

川湖、台達電 權證認購夯

美伊開戰，全球金融市場動盪，位處高檔的台股也受到獲利了結賣壓影響而下挫，但在法人最新出具的報告中，仍有看好的族群與個股，可望在震盪盤勢之際，為多頭攻堅保留火種。投資人也可參考挑選相關權證，短線操作，但須嚴控持股部位。

