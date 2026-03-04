台股要漲了！台指期夜盤由黑翻紅 上半場飆漲逾800點
台指期夜盤4日開盤，隨美股電子盤跌勢收斂帶動，以32,899點、上漲28點開出，雖一度翻黑下跌來到32,804點、下跌67點，但在中東局勢未再明顯惡化、原油走勢平穩、美股電子盤快速翻紅下，行情開始直線拉升，一度來到33,707點、上漲836點；截至晚間9點30分左右，指數約在33,635點、飆漲764點附近遊走。
4日美股電子盤焦點，在於美國總統川普表示為了確保全球的能源運輸保持暢通，宣布美國國際開發金融公司將為航運公司提供保險與政府擔保，再加上若有必要，美國海軍也會為油輪提供軍事護航協助通過荷姆茲海峽，在保險、護航雙重條件中，布蘭特、WTI西德州原油呈小漲、小跌走勢，幅度多在1%以內，黃金反彈，美元指數回軟、跌破99關卡，整體中東局勢帶來的危機似進入可控的新局面中，晚間9點過後，美股電子盤快速翻紅，道瓊電子盤一度上漲逾160點，那斯達克逾140點，標普也上漲逾0.3%，也帶動台指期夜盤在上半場的漲勢。
其中，台積電期夜盤受到ADR於電子盤交易反彈逾2%帶動下，在晚間9點30分時，在1,940元、上漲55元附近遊走，電子期上漲2.50%、半導體期上漲約1.32%，中型100期貨指數上漲2.33%。
台股4日盤面各類股跌多漲少，指數終場下跌1,494點，收32,828點，其中，外資現貨賣超964.4億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單增加1,212口至41,633口；投信買超67.3億元，自營商賣超400億元，三大法人合計賣超1,297億元。
市場專家建議，就技術面來說，4日台股失守月線、引發停損賣壓大幅出籠，由於收盤位置已逼近2月上中旬以來的起漲區，因此，5日或有機會出現多方抵抗，倘若無法出現強彈收復月線，後市恐將持續往下探底，下檔恐將向2月10日長紅低點32,439點尋求支撐。
