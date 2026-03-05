聽新聞
期貨商論壇／台積期 熱度不減
受惠AI加速器、高效能運算客戶拉貨動能強勁，台積電（2330）1月營收創單月歷史新高，月增19.7%、年增36.8%。隨4、5奈米客戶群逐步導入3奈米，使台積電3奈米訂單塞爆，推升ASP走揚，預估今年3奈米單季營收占比，將首度超越5奈米，全年貢獻逾兆元。
隨美伊戰爭出現大震盪，散戶投資人對台積電信心依舊爆棚。台積電3月2日盤中零股交易突破百億、至116.9億元，加計盤後零股交易，總成交金額更推升至121.3億元。
富邦科技ETF最大成分股為台積電，占比逾七成。投資人不妨可留意台積電期、富邦科技ETF期貨做相關操作。（群益期貨提供）
（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）
