期貨商論壇／匯率期 避險優選

美伊戰事爆發，戰火席捲幾乎整個中東，全球金融市場劇烈波動，風險資產承壓，資金迅速回流美元體系，推動美元指數攀升並逼近100整數大關，凸顯美元作為全球主要儲備貨幣與避險貨幣的核心地位。

美元漲勢並非毫無隱憂，最新公布的生產者物價指數高於市場預期，反映上游成本壓力仍具黏著性，通膨降溫過程恐不如預期。若未來企業將成本轉嫁至終端價格，通膨可能再升溫。若地緣政治風險升溫，美元指數仍有望維持偏強格局，挑戰100整數大關，但中期走勢仍取決於通膨演變與貨幣政策方向。建議可利用台灣期交所發行的美元兌日圓匯率期貨來作為避險工具。（元富期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）