期交所辦反詐治理評鑑

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
圖說：期交所期貨商反詐治理評鑑活動說明會，證期局期貨管理組組長程國榮（中）蒞臨指導，期交所總經理周建隆（左二）、期貨公會秘書長吳桂茂（右二），以及說明會兩位講師台北市市調處政經調查站主任梁世明（左一）、元大期貨總經理高毅瑞（右一）合影 。 期交所／提供
圖說：期交所期貨商反詐治理評鑑活動說明會，證期局期貨管理組組長程國榮（中）蒞臨指導，期交所總經理周建隆（左二）、期貨公會秘書長吳桂茂（右二），以及說明會兩位講師台北市市調處政經調查站主任梁世明（左一）、元大期貨總經理高毅瑞（右一）合影 。 期交所／提供

有鑑於金融詐騙案件層出不窮，期交所積極響應行政院及金管會施政計畫，持續結合期貨業者打造防詐活動，辦理「115年度期心期力期貨商反詐治理評鑑活動」，鼓勵期貨商擴大參與及深化反詐治理，活動期間自3月到9月止，總獎金達154萬元，藉此提高民眾識詐防詐。

為使業者充分瞭解反詐治理評鑑活動，期交所特別於昨（4）日舉辦「期貨商反詐治理評鑑說明會」，由總經理周建隆主持，證期局，期貨公會、台北市調查處政經調查站等單位共同與會，專營及兼營期貨經紀商亦全數出席，展現期貨業共同攜手打詐決心。

金管會今年度施政目標之一便是「落實消費者權益保護、普惠金融與金融阻詐」，期交所今年持續舉辦期貨商反詐治理評鑑活動，即是呼應金管會推動強化防制詐騙金融措施，期望期貨業能與公部門持續協力反詐，展現進一步成效。

周建隆指出，當前全球詐騙猖狂，政府積極推動「打詐綱領2.0」，目的即在強化民眾防詐意識，進而遏止詐騙，期交所作為金融體系重要支柱之一，肩負著保護民眾權益重要責任，期盼結合業界，持續共同投入識別與防範詐騙行列，協助政府共建安全期貨交易環境，充分保障交易人合法權益。期交所今年除維持「識詐防詐基礎建設」、「詐騙案件蒐報檢舉」及「協力宣導」三大評鑑項目，並對部分活動評鑑指標進行革新與調整，評鑑對象除國內專營期貨經紀商外，亦納入國內兼營期貨經紀商。

