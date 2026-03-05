聽新聞
0:00 / 0:00
神達 權證瞄準逾90天
神達（3706）受惠AI伺服器業務大幅成長，2025年營收創下歷史新高紀錄，稅後純益68.38億元，年增72.6%，為歷史第三高，每股純益（EPS）5.15元，將配發現金股利3元，換算現金股息殖利率為3.84%，激勵股價昨（4）日逆勢上漲2.36%或1.8元，收78.1元，成交量30,827張，為今年第四大量。
今年元月神達營收達102.67億元，月減2.71%、年增34.35%，創歷年同期新高紀錄。展望後市，法人認為，CSP客戶大幅擴增資本支出挹注台廠供應鏈訂單，預期相關ODM將受惠客戶AI需求翻倍的強勁成長，營運可期。
權證券商建議，看好神達後市股價表現的投資人，可買進價內外15%以內、距離到期日90天以上認購權證靈活操作，參與行情。（兆豐證券提供）
權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。