台光電 權證兩檔聚焦

台光電（2383）重要ASIC伺服器客戶重新開始加單，且面臨上游玻纖、銅箔漲價皆全數轉嫁客戶，1月營收月增24.7%、年增55.4%，優於市場預期，法人預估第1季單季營收313億元，季增25.6%、年增44.3%，稅後純益50.4億元，季增32.4%、年增45.5%，每股純益（EPS）14元。

展望2026年，分析師持續看好前景，主要因多家CSP ASIC伺服器、GPU伺服器Switch Tray中居主要供應商角色，另外，隨著一般伺服器、800G switch等出貨量可望持續上修，且各產品進入下一世代CCL亦將向上升級，有利營收與毛利率持續向上，全年EPS上看68.9元。

看好台光電後市表現的投資人，建議利用價內外5%以內、有效天期150天以上的權證介入。（中國信託證券提供）

