文曄 權證挑價內外5%

臺灣期貨交易所於3月5日調高台玻期貨契約（KUF）所有月分保證金為現行所屬級距適用比例的二倍，光罩期貨契約（QVF）所有月分保證金為現行所屬級距適用比例的1.5倍，自3月5日一般交易時段結束後起調高保證金，並於3月17日一般交易時段結束後恢復為調整前保證金。

2026-03-05 01:22