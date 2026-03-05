聽新聞
文曄 權證挑價內外5%

經濟日報／ 記者盧宏奇整理

文曄（3036）今年營運展望樂觀，主要動能來自資料中心客戶訂單強勁成長，及旗下Future、策略夥伴日電貿等綜效擴大，調高今、明年獲利預估值，近日股價逆勢抗跌。

法人表示，文曄去年第4季受惠車用電子庫存去化趨穩、通訊需求維持高檔、消費性電子提前拉貨，及資料中心等ASIC需求仍強，每股純益（EPS）3.4元，續寫單季歷史新高。

展望第1季，隨AI伺服器、ASIC專案與資料中心基礎建設投資持續進行，即便進入傳統淡季，拉貨動能仍具韌性，法人預估文曄相關營收季增78.6%，占整體營收比重大幅攀升至58.0%。

權證發行商建議，可買進價內外5%以內、距到期日90天以上的相關認購權證，擴大獲利空間，但應善設停損價位。（國泰證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

