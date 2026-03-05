聽新聞
全民權證／台積電、台達電 押中長期

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

亞股昨（4）日持續被空軍壟罩，台股單日下跌1,494點，為史上第三大跌點，收32,828點，月線也失守。發行券商指出，看好台積電（2330）、台達電（2308）等權值績優股後市表現的投資人，可以留意相關權證的布局機會。

台股持續修正，盤中賣壓逐步擴大，最終再度以單日最低點坐收，正式跌破33,000整數關卡，不僅失守月線支撐，同時也跌破封關前市場整理的重要平台位置，技術面結構明顯轉弱，不過，指數距離季線仍有一段不小的空間，代表中期多頭趨勢尚未真正被破壞。

就台股基本面來看，預估2026年台股整體企業獲利預估有望成長31.4%，較年初時預估的21.4%大幅上修，且各季獲利成長率皆逾兩成，動能強勁，目前不排除後續還有上修機會。

另以產業面觀察，AI資本支出及產業展望正向。由於市占率競爭加劇，科技巨頭持續AI軍備競賽，Google公布2026年資本支出為1,750至1,850億美元，成長100%，遠高於市場預期的1,190億美元，Meta去年資本支出為720億美元，預估今年拉高到1,150至1,350億美元，成長74%，AI需求動能持續強勢，帶動台廠半導體、相關供應鏈等營收大幅成長潛力。

法人指出，雖總體經濟和地緣政治的干擾不斷，然隨CSP、晶片大廠進行大規模布局及整併，資源更加集中於大廠、高競爭力公司，而台股市場中，前兩大權值股分別為台積電以及台達電。

權證發行商建議，看好台積電、台達電可買進價內外15%以內、距到期日90天以上的相關認購權證，但宜設好停利停損。

台股要漲了！台指期夜盤由黑翻紅 上半場飆漲逾800點

台指期夜盤4日開盤，隨美股電子盤跌勢收斂帶動，以32,899點、上漲28點開出，雖一度翻黑下跌來到32,804點、下跌67點，但在中東局勢未再明顯惡化、原油走勢平穩、美股電子盤快速翻紅下，行情開始直線拉升，一度來到33,707點、上漲836點；截至晚間9點30分左右，指數約在33,635點、飆漲764點附近遊走。

期交所辦反詐治理評鑑

有鑑於金融詐騙案件層出不窮，期交所積極響應行政院及金管會施政計畫，持續結合期貨業者打造防詐活動，辦理「115年度期心期力期貨商反詐治理評鑑活動」，鼓勵期貨商擴大參與及深化反詐治理，活動期間自3月到9月止，總獎金達154萬元，藉此提高民眾識詐防詐。

兩檔期貨保證金調高

臺灣期貨交易所於3月5日調高台玻期貨契約（KUF）所有月分保證金為現行所屬級距適用比例的二倍，光罩期貨契約（QVF）所有月分保證金為現行所屬級距適用比例的1.5倍，自3月5日一般交易時段結束後起調高保證金，並於3月17日一般交易時段結束後恢復為調整前保證金。

期貨商論壇／台積期 熱度不減

受惠AI加速器、高效能運算客戶拉貨動能強勁，台積電（2330）1月營收創單月歷史新高，月增19.7%、年增36.8%。隨4、5奈米客戶群逐步導入3奈米，使台積電3奈米訂單塞爆，推升ASP走揚，預估今年3奈米單季營收占比，將首度超越5奈米，全年貢獻逾兆元。

期貨商論壇／匯率期 避險優選

美伊戰事爆發，戰火席捲幾乎整個中東，全球金融市場劇烈波動，風險資產承壓，資金迅速回流美元體系，推動美元指數攀升並逼近100整數大關，凸顯美元作為全球主要儲備貨幣與避險貨幣的核心地位。

全民權證／台化、南亞 四檔有看頭

塑化產業受惠供需改善，再加上中東緊張情勢持續升溫、帶動國際油價飆高，法人圈看好台化（1326）、南亞（1303）等塑化股今年營運前景，權證券商建議，可利用中長天期、券商造市積極等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

