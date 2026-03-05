全民權證／台積電、台達電 押中長期

亞股昨（4）日持續被空軍壟罩，台股單日下跌1,494點，為史上第三大跌點，收32,828點，月線也失守。發行券商指出，看好台積電（2330）、台達電（2308）等權值績優股後市表現的投資人，可以留意相關權證的布局機會。

台股持續修正，盤中賣壓逐步擴大，最終再度以單日最低點坐收，正式跌破33,000整數關卡，不僅失守月線支撐，同時也跌破封關前市場整理的重要平台位置，技術面結構明顯轉弱，不過，指數距離季線仍有一段不小的空間，代表中期多頭趨勢尚未真正被破壞。

就台股基本面來看，預估2026年台股整體企業獲利預估有望成長31.4%，較年初時預估的21.4%大幅上修，且各季獲利成長率皆逾兩成，動能強勁，目前不排除後續還有上修機會。

另以產業面觀察，AI資本支出及產業展望正向。由於市占率競爭加劇，科技巨頭持續AI軍備競賽，Google公布2026年資本支出為1,750至1,850億美元，成長100%，遠高於市場預期的1,190億美元，Meta去年資本支出為720億美元，預估今年拉高到1,150至1,350億美元，成長74%，AI需求動能持續強勢，帶動台廠半導體、相關供應鏈等營收大幅成長潛力。

法人指出，雖總體經濟和地緣政治的干擾不斷，然隨CSP、晶片大廠進行大規模布局及整併，資源更加集中於大廠、高競爭力公司，而台股市場中，前兩大權值股分別為台積電以及台達電。

權證發行商建議，看好台積電、台達電可買進價內外15%以內、距到期日90天以上的相關認購權證，但宜設好停利停損。