全民權證／台化、南亞 四檔有看頭

塑化產業受惠供需改善，再加上中東緊張情勢持續升溫、帶動國際油價飆高，法人圈看好台化（1326）、南亞（1303）等塑化股今年營運前景，權證券商建議，可利用中長天期、券商造市積極等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

台化1月營收月增13.9%、年增4.3%，符合市場預期，且整體市況較先前明顯好轉，管理層上修全季營收至季持平走勢。此外，公司自去年底積極調整產能配置，生產效率提高、帶動本業獲利開始轉盈，加上春節期間油價維持高檔、時序進入客戶回補庫存旺季，市場看好本季營運表現。

此外，由於日韓PX同業陸續減產，整體供需環境改善。台化同步將芳香烴產能集中，並適度外購混合二甲苯，最大化PX與純苯的產出。2026年台化也擴大SM內銷供給，並持續深耕東南亞市場，確保低成本產線維持開動，經營情況將較2025年明顯改善。

南亞方面，受惠電子材料需求強勁，儘管化工產品營運依舊疲弱，但電子材料獲利明顯提高，加上業外轉投資南亞科獲利挹注，自結每股純益（EPS）大幅季增51%至0.62元，為近14季以來新高。AI趨勢推升電子材料及轉投資收益，2025年自結稅後純益達45.1億元，年增35.1%，EPS為0.57元、優於預期。

轉投資的南亞科方面，由於AI訓練與推論對記憶體需求龐大，加上全球三大廠將產能集中高階的HBM、DDR5，廠商偏向製程升級而非大幅擴產，導致全球記憶體市場出現結構性短缺，而非過往的景氣循環，合約價看增，下半年價格有望維持高檔，挹注南亞科營運，也帶動南亞獲利表現。