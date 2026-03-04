2026年期心期力 期貨商反詐治理評鑑活動正式開跑

有鑑於金融詐騙案件層出不窮，臺灣期貨交易所積極響應行政院「打詐綱領2.0」及金管會2026年施政計畫「落實消費者權益保護、普惠金融與金融阻詐」，持續結合期貨業者打造防詐活動，繼續辦理「2026年度期心期力 期貨商反詐治理評鑑活動」，鼓勵期貨商擴大參與及持續深化反詐治理，活動期間自2026年3月到9月止，總獎金達154萬元，期望藉此鼓勵期貨商進一步落實反詐治理，並以具體行動協力政府，提高民眾識詐防詐。

為使業者充分瞭解反詐治理評鑑活動，期交所特別於3月4日舉辦期貨商反詐治理評鑑說明會，期交所總經理周建隆主持，證期局期貨管理組組長程國榮蒞臨指導，期貨公會秘書長吳桂茂出席致詞，並由台北市調查處政經調查站主任梁世明及元大期貨總經理高毅瑞分享最新詐騙手法及期貨商反詐經驗，專營及兼營期貨經紀商亦全數出席，展現期貨業共同攜手打詐決心。

程國榮表示，期貨市場是我國金融體系重要一環，隨著金融科技進步，詐騙手法亦與時俱進，在期貨詐騙樣態方面包括：地下期貨、非法代操、跨境網路交易虛擬貨幣期貨等，所有金融業，包括期貨業在內，在識詐防詐扮演著關鍵角色。金管會2026年施政目標之一便是「落實消費者權益保護、普惠金融與金融阻詐」，期交所今年持續舉辦期貨商反詐治理評鑑活動，即是呼應金管會推動強化防制詐騙金融措施，期望期貨業能與公部門持續協力反詐，展現進一步成效。

周建隆指出，當前全球詐騙猖狂，政府積極推動「打詐綱領2.0」，目的即在強化民眾防詐意識，進而遏止詐騙，期交所作為金融體系重要支柱之一，肩負著保護民眾權益重要責任，期盼結合業界夥伴，持續共同投入識別與防範詐騙行列，協助政府共建安全期貨交易環境，充分保障交易人合法權益。

基於去(2025)年期貨經紀商齊心協力打詐、宣導識詐防詐觀念，已取得良好成效，期交所今年除維持「識詐防詐基礎建設」、「詐騙案件蒐報檢舉」及「協力宣導」三大評鑑項目，並對部分活動評鑑指標進行革新與調整，此外，評鑑對象除國內專營期貨經紀商外，亦納入國內兼營期貨經紀商，期能進一步強化防詐成效，增強期貨交易人反詐、防詐意識，確保民眾權益不受侵害，達到打擊詐騙目的。