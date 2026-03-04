聽新聞
緯穎看旺 權證押長天期

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

台股昨（3）日受中東地緣政治風險影響，失守35,000點，盤面題材股各自發揮，緯穎（6669）獲法人逢低回補，加上融資退場，股價相對有撐，發行券商建議，偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

針對產業最新趨勢，法人分析，美系四大雲端服務供應商（CSP）在本次財報季紛紛上修2026年資本支出，目前市場共識為6,615億美元，年增率由較先前的32%提高至69%，其中，以谷歌、亞馬遜上修幅度最大，顯示人工智慧（AI）需求維持強勁無虞。

緯穎2025年AI伺服器營收占比約50%，法人預期2026年可望更上一層樓，提升為55%至60%，目前ASIC伺服器占AI業務約90%。

隨AWS Trainium ASIC伺服器開始轉換新舊機種，法人評估緯穎第1季營收將季減中個位數百分比6%左右，上半年將維持一定的低出貨量，下半年則將出現更大成長，主要在於屆時Trainium 3轉換結束，且有機會取得Meta對AMD MI450 Helios專案訂單，並開始量產。

根據近期通路調查，法人預期緯穎有機會取得Trainium 3交換機托盤（L10）業務，並成為主要供應商，換算約70%的市占率。

雖然近期記憶體供應有短缺問題，但緯穎認為對AI業務影響不大，因為機架成本極高，相對來看記憶體成本占比極小。

權證發行商建議，可買進價內外10%內、距到期日90天以上的相關認購權證靈活操作，但宜善設停利停損。

除美元、原油全跌！台指期夜盤巨震近1200點 台積電期失守1900元

台指期夜盤3日開盤，在美股電子盤持續走跌中，以34,319點、下跌12點開出後，雖多頭嘗試反撲，指數來到34,444點、上漲113點，但在全球商品市場中，除了美元、原油上漲外，其它都在下跌下，行情跳水，最低來到33,265點、下跌1,066點，高低巨震1,179點，失守34K大關；截至晚間9點30分左右，指數約在33,545點、下跌787點附近遊走。

台指期 回測月線支撐

股期雙市昨（3）日同步暴跌，集中市場加權指數指數下跌771點，收在全日最低點34,323點，台指期更是大跌913點，收34,325點，正價差縮至1.35點。期貨商表示，目前指數跌破5日線，短線可能回測月線尋求支撐。

期貨商論壇／黃金期 抗震優選

美國與以色列聯合對伊朗發動空襲，導致伊朗最高領袖哈米尼身亡，隨後伊朗對設有美軍基地的海灣城市展開報復打擊，中東全面戰爭的陰霾瞬間籠罩全球。

多檔期貨保證金調高

臺灣期貨交易所今（4）日起調高欣興期貨（IRF）、致茂期貨（MJF）、小型致茂期貨（VDF）、穩懋期貨（NAF）、小型穩懋期貨（QIF）及欣興選擇權（IRO）保證金適用比例為現行所屬級距適用比例的1.5倍，於16日一般交易時段結束後恢復為調整前保證金。

期貨商論壇／微型那指期 低接

美國、以色列、伊朗衝突不斷，衝擊荷莫茲海峽的通行，將推高石油和LNG價格，並削弱本已脆弱的全球經濟，可能為美國帶來相當大的政治風險。全球金融市場劇烈負面反應可能再促使川普尋求TACO（川普總是退縮）交易以緩和局勢，但即使最樂觀情況下，新的伊朗政權與美國合作，荷莫茲海峽重新通行恢復也可能需要數周。

川湖、台達電 權證認購夯

美伊開戰，全球金融市場動盪，位處高檔的台股也受到獲利了結賣壓影響而下挫，但在法人最新出具的報告中，仍有看好的族群與個股，可望在震盪盤勢之際，為多頭攻堅保留火種。投資人也可參考挑選相關權證，短線操作，但須嚴控持股部位。

