緯穎看旺 權證押長天期

台股昨（3）日受中東地緣政治風險影響，失守35,000點，盤面題材股各自發揮，緯穎（6669）獲法人逢低回補，加上融資退場，股價相對有撐，發行券商建議，偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

針對產業最新趨勢，法人分析，美系四大雲端服務供應商（CSP）在本次財報季紛紛上修2026年資本支出，目前市場共識為6,615億美元，年增率由較先前的32%提高至69%，其中，以谷歌、亞馬遜上修幅度最大，顯示人工智慧（AI）需求維持強勁無虞。

緯穎2025年AI伺服器營收占比約50%，法人預期2026年可望更上一層樓，提升為55%至60%，目前ASIC伺服器占AI業務約90%。

隨AWS Trainium ASIC伺服器開始轉換新舊機種，法人評估緯穎第1季營收將季減中個位數百分比6%左右，上半年將維持一定的低出貨量，下半年則將出現更大成長，主要在於屆時Trainium 3轉換結束，且有機會取得Meta對AMD MI450 Helios專案訂單，並開始量產。

根據近期通路調查，法人預期緯穎有機會取得Trainium 3交換機托盤（L10）業務，並成為主要供應商，換算約70%的市占率。

雖然近期記憶體供應有短缺問題，但緯穎認為對AI業務影響不大，因為機架成本極高，相對來看記憶體成本占比極小。

權證發行商建議，可買進價內外10%內、距到期日90天以上的相關認購權證靈活操作，但宜善設停利停損。