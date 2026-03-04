台塑、台化 權證四檔聚光

中東戰事吹皺一池春水，台股昨（3）日失守35,000點，引發短多賣壓出籠，帶量跌破5日均線。發行券商指出，看好台塑（1301）、台化（1326）等非電子股後市表現的投資人可以留意相關權證的布局機會。

美伊開戰對全球原油供需及油價變化，法人預估全球原油供給每日減少量為伊朗200萬桶規模，短期從供過於求轉為供需平衡，惟荷莫茲海峽封閉，全球將面臨每日約1,000萬桶原油供需缺口，預期短線油價恐急漲10~20美元至每桶75~85美元，後續須觀察戰事發展及伊朗政權何時更替。

法人進一步指出，全球產能擴張環境仍在，惟塑化產品報價已處於長期低檔，廠商透過降低開工率減產以維持價格，搭配中國官方推出刺激政策，提振需求，因此未來報價再回落的空間有限，預期塑化產品價格築底回穩，虧損逐步收斂。

研判目前處於塑化產業景氣轉折的關鍵時刻，有幾個可能為未來帶來「曙光」的發展契機。包括第一，中國乙烷裂解乙烯新產能投資計畫恐生變數；第二，預期今年3月中國大陸兩會，反內捲政策細節可望出台，淘汰老舊產能，有助於改善供需失衡格局；第三，烏俄戰爭若能停戰，可削減大陸低價原油成本優勢，減緩市場競爭壓力。

受到美伊開戰影響，法人預期第2季，中東石化產能面臨生產開工及出口運輸中斷風險，供給受衝擊，而大陸官方取消PVC出口退稅，看好兩會針對反內捲政策提出更多執行細節，整頓石化產能，限縮供給；另外，美國Westlake關閉部分PVC產能，減輕市場競爭壓力。

權證發行商建議，看好台塑、台化可買進價內外10%以內、距到期日90天以上的相關認購權證，但宜設好停利停損。