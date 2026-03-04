聽新聞
台塑、台化 權證四檔聚光

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
發行券商指出，看好台塑、台化等非電子股後市表現的投資人可以留意相關權證的布局機會。聯合報系資料照 李韶菻

中東戰事吹皺一池春水，台股昨（3）日失守35,000點，引發短多賣壓出籠，帶量跌破5日均線。發行券商指出，看好台塑（1301）、台化（1326）等非電子股後市表現的投資人可以留意相關權證的布局機會。

美伊開戰對全球原油供需及油價變化，法人預估全球原油供給每日減少量為伊朗200萬桶規模，短期從供過於求轉為供需平衡，惟荷莫茲海峽封閉，全球將面臨每日約1,000萬桶原油供需缺口，預期短線油價恐急漲10~20美元至每桶75~85美元，後續須觀察戰事發展及伊朗政權何時更替。

法人進一步指出，全球產能擴張環境仍在，惟塑化產品報價已處於長期低檔，廠商透過降低開工率減產以維持價格，搭配中國官方推出刺激政策，提振需求，因此未來報價再回落的空間有限，預期塑化產品價格築底回穩，虧損逐步收斂。

研判目前處於塑化產業景氣轉折的關鍵時刻，有幾個可能為未來帶來「曙光」的發展契機。包括第一，中國乙烷裂解乙烯新產能投資計畫恐生變數；第二，預期今年3月中國大陸兩會，反內捲政策細節可望出台，淘汰老舊產能，有助於改善供需失衡格局；第三，烏俄戰爭若能停戰，可削減大陸低價原油成本優勢，減緩市場競爭壓力。

受到美伊開戰影響，法人預期第2季，中東石化產能面臨生產開工及出口運輸中斷風險，供給受衝擊，而大陸官方取消PVC出口退稅，看好兩會針對反內捲政策提出更多執行細節，整頓石化產能，限縮供給；另外，美國Westlake關閉部分PVC產能，減輕市場競爭壓力。

權證發行商建議，看好台塑、台化可買進價內外10%以內、距到期日90天以上的相關認購權證，但宜設好停利停損。

除美元、原油全跌！台指期夜盤巨震近1200點 台積電期失守1900元

台指期夜盤3日開盤，在美股電子盤持續走跌中，以34,319點、下跌12點開出後，雖多頭嘗試反撲，指數來到34,444點、上漲113點，但在全球商品市場中，除了美元、原油上漲外，其它都在下跌下，行情跳水，最低來到33,265點、下跌1,066點，高低巨震1,179點，失守34K大關；截至晚間9點30分左右，指數約在33,545點、下跌787點附近遊走。

台指期 回測月線支撐

股期雙市昨（3）日同步暴跌，集中市場加權指數指數下跌771點，收在全日最低點34,323點，台指期更是大跌913點，收34,325點，正價差縮至1.35點。期貨商表示，目前指數跌破5日線，短線可能回測月線尋求支撐。

期貨商論壇／黃金期 抗震優選

美國與以色列聯合對伊朗發動空襲，導致伊朗最高領袖哈米尼身亡，隨後伊朗對設有美軍基地的海灣城市展開報復打擊，中東全面戰爭的陰霾瞬間籠罩全球。

多檔期貨保證金調高

臺灣期貨交易所今（4）日起調高欣興期貨（IRF）、致茂期貨（MJF）、小型致茂期貨（VDF）、穩懋期貨（NAF）、小型穩懋期貨（QIF）及欣興選擇權（IRO）保證金適用比例為現行所屬級距適用比例的1.5倍，於16日一般交易時段結束後恢復為調整前保證金。

期貨商論壇／微型那指期 低接

美國、以色列、伊朗衝突不斷，衝擊荷莫茲海峽的通行，將推高石油和LNG價格，並削弱本已脆弱的全球經濟，可能為美國帶來相當大的政治風險。全球金融市場劇烈負面反應可能再促使川普尋求TACO（川普總是退縮）交易以緩和局勢，但即使最樂觀情況下，新的伊朗政權與美國合作，荷莫茲海峽重新通行恢復也可能需要數周。

川湖、台達電 權證認購夯

美伊開戰，全球金融市場動盪，位處高檔的台股也受到獲利了結賣壓影響而下挫，但在法人最新出具的報告中，仍有看好的族群與個股，可望在震盪盤勢之際，為多頭攻堅保留火種。投資人也可參考挑選相關權證，短線操作，但須嚴控持股部位。

