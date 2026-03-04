川湖、台達電 權證認購夯

今日主題 美伊開戰，全球金融市場動盪，位處高檔的台股也受到獲利了結賣壓影響而下挫，但在法人最新出具的報告中，仍有看好的族群與個股，可望在震盪盤勢之際，為多頭攻堅保留火種。投資人也可參考挑選相關權證，短線操作，但須嚴控持股部位。

美伊戰事造成台股拉回整理，但根據法人出具最新報告，顯示仍有看好的個股，投資人可趁拉回布局；其中，川湖（2059）及台達電（2308）是法人持股重點部位，因逢盤勢震盪，投資人可運用相關權證短線操作。

川湖在專利與技術具優勢，預估AI導軌市占率仍將高於80%，並已於1月重返RubinRVL名單，導軌龍頭地位不變；加上客製化穩定度與即時性為優先順位，主要競爭對手GB／ASIC等AI導軌出貨量比重仍低，專利護城河將使川湖維持領先地位。

2026至2027年GB300／Vera Rubin導軌價量提升，川湖伺服器導軌成長動能無虞，GB300機櫃導軌產值估較GB200成長30~50%，數量由2.5萬櫃提升至5.2萬櫃；Vera Rubin平台預計今年下半年登場，預計今年第4季量產；通用型伺服器雙位數成長。

台達電水冷散熱今年營收維持成長趨勢，水冷散熱產品有水冷板、Manifold、CDU、Sidecar；CDU與RPU用的Pump可自製，亦有合作廠商。

目前出貨以系統類的Sidecar為主，也歸類於基礎建設。水冷散熱2024年營收比重低於1%，2025年營收比重為9%。

展望未來，電源產品隨著伺服器對電源需求增加，產品規格也提升，有利營運表現。此外，400V DC電源產品將於今年下半年出貨，800V DC Power Rack預估將於2027年出貨，ACDC電源模組產品潛在市場持續擴大將繼續成長，DC-DC產品預估今年恢復正成長。

基礎設施部門方面，樓宇自動化需求回穩，工業自動化則仍受到大陸需求不佳影響，相對穩健。

權證發行商建議，看好川湖、台達電後市表現的投資人，可挑選價內外15%以內、有效天期120天以上的商品介入。