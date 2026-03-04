聽新聞
0:00 / 0:00

川湖、台達電 權證認購夯

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
川湖總經理林淑珍。 川湖／提供
川湖總經理林淑珍。 川湖／提供

今日主題

美伊開戰，全球金融市場動盪，位處高檔的台股也受到獲利了結賣壓影響而下挫，但在法人最新出具的報告中，仍有看好的族群與個股，可望在震盪盤勢之際，為多頭攻堅保留火種。投資人也可參考挑選相關權證，短線操作，但須嚴控持股部位。

美伊戰事造成台股拉回整理，但根據法人出具最新報告，顯示仍有看好的個股，投資人可趁拉回布局；其中，川湖（2059）及台達電（2308）是法人持股重點部位，因逢盤勢震盪，投資人可運用相關權證短線操作。

川湖在專利與技術具優勢，預估AI導軌市占率仍將高於80%，並已於1月重返RubinRVL名單，導軌龍頭地位不變；加上客製化穩定度與即時性為優先順位，主要競爭對手GB／ASIC等AI導軌出貨量比重仍低，專利護城河將使川湖維持領先地位。

2026至2027年GB300／Vera Rubin導軌價量提升，川湖伺服器導軌成長動能無虞，GB300機櫃導軌產值估較GB200成長30~50%，數量由2.5萬櫃提升至5.2萬櫃；Vera Rubin平台預計今年下半年登場，預計今年第4季量產；通用型伺服器雙位數成長。

台達電水冷散熱今年營收維持成長趨勢，水冷散熱產品有水冷板、Manifold、CDU、Sidecar；CDU與RPU用的Pump可自製，亦有合作廠商。

目前出貨以系統類的Sidecar為主，也歸類於基礎建設。水冷散熱2024年營收比重低於1%，2025年營收比重為9%。

展望未來，電源產品隨著伺服器對電源需求增加，產品規格也提升，有利營運表現。此外，400V DC電源產品將於今年下半年出貨，800V DC Power Rack預估將於2027年出貨，ACDC電源模組產品潛在市場持續擴大將繼續成長，DC-DC產品預估今年恢復正成長。

基礎設施部門方面，樓宇自動化需求回穩，工業自動化則仍受到大陸需求不佳影響，相對穩健。

權證發行商建議，看好川湖、台達電後市表現的投資人，可挑選價內外15%以內、有效天期120天以上的商品介入。

投資人

延伸閱讀

雙鴻財報／2025年全年 EPS 大賺28.26元、創歷史新高

地緣風險下的台股3月攻防 野村投信：台股基本面韌性不變、AI利多續航

欣興、華通 挑長天期

穩懋、宜鼎 四檔搶鏡

相關新聞

除美元、原油全跌！台指期夜盤巨震近1200點 台積電期失守1900元

台指期夜盤3日開盤，在美股電子盤持續走跌中，以34,319點、下跌12點開出後，雖多頭嘗試反撲，指數來到34,444點、上漲113點，但在全球商品市場中，除了美元、原油上漲外，其它都在下跌下，行情跳水，最低來到33,265點、下跌1,066點，高低巨震1,179點，失守34K大關；截至晚間9點30分左右，指數約在33,545點、下跌787點附近遊走。

台指期 回測月線支撐

股期雙市昨（3）日同步暴跌，集中市場加權指數指數下跌771點，收在全日最低點34,323點，台指期更是大跌913點，收34,325點，正價差縮至1.35點。期貨商表示，目前指數跌破5日線，短線可能回測月線尋求支撐。

期貨商論壇／黃金期 抗震優選

美國與以色列聯合對伊朗發動空襲，導致伊朗最高領袖哈米尼身亡，隨後伊朗對設有美軍基地的海灣城市展開報復打擊，中東全面戰爭的陰霾瞬間籠罩全球。

多檔期貨保證金調高

臺灣期貨交易所今（4）日起調高欣興期貨（IRF）、致茂期貨（MJF）、小型致茂期貨（VDF）、穩懋期貨（NAF）、小型穩懋期貨（QIF）及欣興選擇權（IRO）保證金適用比例為現行所屬級距適用比例的1.5倍，於16日一般交易時段結束後恢復為調整前保證金。

期貨商論壇／微型那指期 低接

美國、以色列、伊朗衝突不斷，衝擊荷莫茲海峽的通行，將推高石油和LNG價格，並削弱本已脆弱的全球經濟，可能為美國帶來相當大的政治風險。全球金融市場劇烈負面反應可能再促使川普尋求TACO（川普總是退縮）交易以緩和局勢，但即使最樂觀情況下，新的伊朗政權與美國合作，荷莫茲海峽重新通行恢復也可能需要數周。

川湖、台達電 權證認購夯

美伊開戰，全球金融市場動盪，位處高檔的台股也受到獲利了結賣壓影響而下挫，但在法人最新出具的報告中，仍有看好的族群與個股，可望在震盪盤勢之際，為多頭攻堅保留火種。投資人也可參考挑選相關權證，短線操作，但須嚴控持股部位。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。