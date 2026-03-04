聽新聞
全民權證／京元電 二檔有戲
京元電子（2449）因應無塵室空間和產線人員的缺乏，近年大幅調整廠房配置，並增加資本支出。同時將楊梅廠區的營收貢獻時間點後移至下半年，配合設備裝機，提供主要客戶新產品服務，同時意味著下半年營運將快速升溫。
隨著電子產品半導體含量的增加，因其更純粹的受惠晶片設計複雜度提升帶來的效益；京元電自製的預燒爐性價比高，且可隨客戶需求快速調整設備規格並投入測試能力，形成進入門檻，京元電可在眾多台灣封測廠脫穎而出，在客戶最新推出的AI平台獨占成品、預燒測試服務。
權證券商建議，看好京元電子後市股價表現的投資人，建議利用價外20%至價內10%、有效天期150天以上的商品靈活操作，參與行情。（永豐金證券提供）
