全民權證／富世達 選逾90天

美伊開戰，全球金融市場動盪，位處高檔的台股也受到獲利了結賣壓影響而下挫，但在法人最新出具的報告中，仍有看好的族群與個股，可望在震盪盤勢之際，為多頭攻堅保留火種。投資人也可參考挑選相關權證，短線操作，但須嚴控持股部位。

2026-03-04 01:00