聽新聞
0:00 / 0:00
全民權證／富世達 選逾90天
富世達（6805）受惠水冷快接頭、滑軌等產品出貨優於預期，加上伺服器產品比重大幅提升，法人上修第1季營收及毛利率預估值，獲利同步水漲船高。
展望第2季，法人表示，富世達因認證順利，預計將開始出貨雲端服務供應商（CSP）客戶GB300 Compute Tray水冷頭，且隨水冷自動化產線完工，有助生產效率提升，預估營收可望季增20%。
富世達持續送樣水冷產品給新客戶的明年新專案，除CSP客戶外，未來有機會切入其他ASIC業者專案，法人看好輝達、超微、ASIC等水冷用量持續擴增，帶動水冷接頭、滑軌出貨提升，添增獲利上修空間。
權證發行商建議，可買進價內外10%內、距到期日90天以上的相關認購權證，擴大獲利空間。（兆豐證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。