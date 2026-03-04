全民權證／貿聯 挑價內外15%

台股拉回，貿聯-KY（3665）不畏影響，盤中一度攻抵1,655元的漲停價，終場仍以上漲9.3%或140元，收1,645元，僅次於2025年11月20日的1,680元。

貿聯-KY元月營收74.6億元，月成長12.3%，年成長34.2%。法人分析指出，由於12月為半導體設備與醫療等工業業務於歐洲生產，受到長假影響為傳統淡季，故預期月增為HPC業務拉升帶動及工業動能恢復強勁。展望後市，法人認為，受惠HPC營收持續成長，其中，AEC受惠800G出貨量持續增加，電源線則因供耗以倍數成長，將帶動毛利率持續增加。

權證券商建議，看好貿聯-KY後市股價表現的投資人，可買進價內外15%以內、距離到期日90天以上的認購權證，參與這波偏多行情。（中國信託證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）