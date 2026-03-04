聽新聞
0:00 / 0:00
全民權證／貿聯 挑價內外15%
台股拉回，貿聯-KY（3665）不畏影響，盤中一度攻抵1,655元的漲停價，終場仍以上漲9.3%或140元，收1,645元，僅次於2025年11月20日的1,680元。
貿聯-KY元月營收74.6億元，月成長12.3%，年成長34.2%。法人分析指出，由於12月為半導體設備與醫療等工業業務於歐洲生產，受到長假影響為傳統淡季，故預期月增為HPC業務拉升帶動及工業動能恢復強勁。展望後市，法人認為，受惠HPC營收持續成長，其中，AEC受惠800G出貨量持續增加，電源線則因供耗以倍數成長，將帶動毛利率持續增加。
權證券商建議，看好貿聯-KY後市股價表現的投資人，可買進價內外15%以內、距離到期日90天以上的認購權證，參與這波偏多行情。（中國信託證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。