除美元、原油全跌！台指期夜盤巨震近1200點 台積電期失守1900元

台指期夜盤3日開盤，在美股電子盤持續走跌中，以34,319點、下跌12點開出後，雖多頭嘗試反撲，指數來到34,444點、上漲113點，但在全球商品市場中，除了美元、原油上漲外，其它都在下跌下，行情跳水，最低來到33,265點、下跌1,066點，高低巨震1,179點，失守34K大關；截至晚間9點30分左右，指數約在33,545點、下跌787點附近遊走。

3日美股電子盤焦點，在於中東情勢的發展，在美、伊雙方互嗆「不惜代價」中，市場隨之傳出中東主要石油存儲與交易中心的阿拉伯聯合大公國的富查伊拉樞紐發生火災，其位於荷莫茲海峽附近下，布蘭特、WTI西德州原油價格一度大漲7%，美元反彈站上99大關，黃金翻黑下跌2.8%、白銀同步重挫約6.5%，道瓊、那斯達克電子盤在晚間9點30分左右，分別大跌約700點、約450點，VIX恐怖指數大漲約17%，拖累台指期夜盤在上半場走勢。

其中，台積電（2330）期夜盤受到ADR於電子盤交易大跌約5%、一度大跌80元，但在晚間9點30分時，在1,875元、下跌65元附近遊走，跌破1,900元大關，電子期下跌2.88%、半導體期下跌約2.19%，中型100期貨指數下跌2.26%。

台股3日盤面各類股跌多漲少，指數終場下跌771點，收34,323點，其中，外資現貨賣超947億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單減少853口至40,421口；投信買超40.2億元，自營商賣超247.1億元，三大法人合計賣超1,154億元。

市場專家建議，就技術面來說，3日台股價跌量增，成交量連續四天破兆元，出現高檔出貨現象，KD死亡交叉，加上跌破5日線，破壞2月9日以來，指數沿5日線上漲慣性，且上周四歷史天量的低點35,171點跌破，套牢量增加下，短線將進入高檔震盪。