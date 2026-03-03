定期定額投資人最青睞的五檔台股基金 每人每月扣款最高3.3萬元

股市交投熱絡，國內投信業者的定期定額扣款人數、金額也持續攀升。統計顯示，國人每月定期定額金額半年來成長37%到近55億元，且平均每人每月扣款金額連續兩個月超過1萬元。

投信投顧公會統計顯示，截至今年1月底，向國內投信業者定期定額申購基金的人數約52萬人，半年來增加2.5萬人；扣款金額也大幅提升，單月近54.8億元，累計半年來增加近15億元、增幅37%；平均每人每月扣款金額已連續兩個月超過1萬元，半年來成長約三成。

在各類型基金中，以台股基金最受歡迎，每月定期定額金額達35.2億元，占總金額的64%，平均每人每月扣款1.1萬元；其次是跨國股票型基金的13.2億元，比重24%，平均每人每月扣款8,200多元。

就個別基金來看，以安聯台灣科技基金單月定期定期扣款金額3.1億元最多，且半年來激增82%。不但如此，這檔基金的投資人平均每月投入金額高達3.37萬元，充分展現對這檔基金的信心。

另外，統一奔騰基金單月定期定期2.5億元，半年來成長66%，投資人每月平均投資1.5萬元；國泰台灣高股息基金定期定期1.6億元，半年來成長53.7%，投資人每月平均投資9,954元。

國泰中小成長基金每月定期定期金額達1.47億元，半年來成長44%，投資人每月投資8,415元；統一黑馬基金定期定期扣款1.44億元，半年來成長42.5%，投資人每月投資1.08萬元。

基富通董事長林丙輝表示，定期定額不必猜測市場高低點，適合每個人長期理財，建議優先挑選經理費率更低的TISA類型基金，並保留部分資金彈性低檔加碼，有助於創造更好的回報。

定期定額投資人最青睞的五檔台股基金