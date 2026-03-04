期貨商論壇／黃金期 抗震優選

美國與以色列聯合對伊朗發動空襲，導致伊朗最高領袖哈米尼身亡，隨後伊朗對設有美軍基地的海灣城市展開報復打擊，中東全面戰爭的陰霾瞬間籠罩全球。

恐慌情緒引發全球資本市場劇烈震盪，美股期貨重挫、WTI原油期貨飆漲，而黃金則發揮避險功能，單日大漲一度逾2%，盤中突破每盎司5,400美元。

市場正在為極端的「尾部風險」進行重新定價，這次的衝突層級已超越過往的區域摩擦，市場最擔憂的包含全球能源咽喉荷莫茲海峽的航運中斷，一旦原油供應遭到實質封鎖，油價恐將飆破百美元大關，不僅會重創依賴石油進口的新興市場，更可能在全球經濟顯露疲態之際，再度引發「通膨反彈、經濟停滯」的滯脹危機。

在這種宏觀情境下，傳統股債配置可能面臨雙殺，黃金將成為唯一能兼顧流動性與保值防禦的資產。

展望後市，若中東局勢意外降溫或股市暴跌，迫使機構拋售黃金以籌措流動性，金價仍可能出現劇烈洗盤，但推升金價的結構性動能依然穩固，長期黃金價格仍樂觀看待，但短期波動較大，投資人嚴控槓桿倍數，可搭配黃金ETF去配置，以度過近期波動。（永豐期貨提供）

