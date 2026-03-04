期貨商論壇／微型那指期 低接

美國、以色列、伊朗衝突不斷，衝擊荷莫茲海峽的通行，將推高石油和LNG價格，並削弱本已脆弱的全球經濟，可能為美國帶來相當大的政治風險。全球金融市場劇烈負面反應可能再促使川普尋求TACO（川普總是退縮）交易以緩和局勢，但即使最樂觀情況下，新的伊朗政權與美國合作，荷莫茲海峽重新通行恢復也可能需要數周。

伊朗是OPEC第四大產油國，儘管油價從當日高點回落，提振市場情緒，但在伊朗革命衛隊宣布關閉荷莫茲海峽後，分析師指出，短線油價衝擊不會對美國消費者或聯準會利率決策產生影響，但如果油價持續數月上漲，則會產生影響。

分析師指出，戰爭初期美國油價從當日最高點回落，緩解投資人因戰爭對美國經濟影響的擔憂，加上市場藉機大量買入科技相關企業，如輝達和微軟，這些現金充裕的公司能抵禦戰爭短期影響，最重要的是中長期來看，股市大多能夠擺脫過去的地緣政治衝突的影響。

AI驅動的科技革命仍在進行，但中東戰爭的瞬息萬變衝擊短期市場信心，微型那斯達克期貨周線下穿10日線、月線可能性增，建議等待微型那斯達克指數落底訊號，再伺機低接參與中長期科技變革。（凱基期貨提供）

