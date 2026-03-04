聽新聞
0:00 / 0:00

台指期 回測月線支撐

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。記者許正宏／攝影 許正宏
台股示意圖。記者許正宏／攝影 許正宏

股期雙市昨（3）日同步暴跌，集中市場加權指數指數下跌771點，收在全日最低點34,323點，台指期更是大跌913點，收34,325點，正價差縮至1.35點。期貨商表示，目前指數跌破5日線，短線可能回測月線尋求支撐。

台股昨日呈開高走低格局，早盤雖一度上漲超過百點，但賣壓隨後湧出，大型權值股殺聲震天，熱門記憶體族群同步重挫，資金明顯往避險標的流動，終場成交量能再次突破1兆元，指數收在34,323點。期貨市場方面，台指期下跌913點，至34,325點。

在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,949口至9,668口，其中，外資淨空單減少853口至40,421口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少2,169口至4,582口。

元富期貨認為，台指期3日呈開低走低格局，早盤短暫翻紅後隨即湧現賣壓，午盤過後跌幅進一步擴大，終場以黑K棒留上影線作收，結束日K連四紅。目前指數跌破5日線，然而下方還有多條均線支撐，短線可能回測月線尋求支撐。

永豐期貨指出，3日選擇權未平倉量部分，3月第一周周三結算的大量區買權OI落在36,000點，賣權最大OI落在32,500點，月買權最大OI落在36,000點，月賣權最大OI落在30,200點，外資台指期買權淨金額3.53億元、賣權淨金額1.17億元，整體選擇權籌碼面偏空。

短線來看，只要中東戰事未見降溫跡象，油價與美元維持強勢，亞股將持續承壓，反彈空間有限；但若國際局勢出現緩和訊號，配合美股高檔震盪不墜，屆時反而可能出現報復性回補行情。

三大法人 指數 記憶體族群

延伸閱讀

幕後黑手現形！台股量價前十大幾乎遭團滅 僅「這3檔」倖存

再測5日線不破！台塑化帶隊台股開高漲約百點 低軌衛星高空不墜

台股抗震上演V轉秀 國家隊、投信等進場力挺 抵擋外資賣壓

中東局勢混沌！台指期夜盤一度再大跌逾600點

相關新聞

除美元、原油全跌！台指期夜盤巨震近1200點 台積電期失守1900元

台指期夜盤3日開盤，在美股電子盤持續走跌中，以34,319點、下跌12點開出後，雖多頭嘗試反撲，指數來到34,444點、上漲113點，但在全球商品市場中，除了美元、原油上漲外，其它都在下跌下，行情跳水，最低來到33,265點、下跌1,066點，高低巨震1,179點，失守34K大關；截至晚間9點30分左右，指數約在33,545點、下跌787點附近遊走。

台指期 回測月線支撐

股期雙市昨（3）日同步暴跌，集中市場加權指數指數下跌771點，收在全日最低點34,323點，台指期更是大跌913點，收34,325點，正價差縮至1.35點。期貨商表示，目前指數跌破5日線，短線可能回測月線尋求支撐。

期貨商論壇／黃金期 抗震優選

美國與以色列聯合對伊朗發動空襲，導致伊朗最高領袖哈米尼身亡，隨後伊朗對設有美軍基地的海灣城市展開報復打擊，中東全面戰爭的陰霾瞬間籠罩全球。

多檔期貨保證金調高

臺灣期貨交易所今（4）日起調高欣興期貨（IRF）、致茂期貨（MJF）、小型致茂期貨（VDF）、穩懋期貨（NAF）、小型穩懋期貨（QIF）及欣興選擇權（IRO）保證金適用比例為現行所屬級距適用比例的1.5倍，於16日一般交易時段結束後恢復為調整前保證金。

期貨商論壇／微型那指期 低接

美國、以色列、伊朗衝突不斷，衝擊荷莫茲海峽的通行，將推高石油和LNG價格，並削弱本已脆弱的全球經濟，可能為美國帶來相當大的政治風險。全球金融市場劇烈負面反應可能再促使川普尋求TACO（川普總是退縮）交易以緩和局勢，但即使最樂觀情況下，新的伊朗政權與美國合作，荷莫茲海峽重新通行恢復也可能需要數周。

川湖、台達電 權證認購夯

美伊開戰，全球金融市場動盪，位處高檔的台股也受到獲利了結賣壓影響而下挫，但在法人最新出具的報告中，仍有看好的族群與個股，可望在震盪盤勢之際，為多頭攻堅保留火種。投資人也可參考挑選相關權證，短線操作，但須嚴控持股部位。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。