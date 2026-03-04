台指期 回測月線支撐

股期雙市昨（3）日同步暴跌，集中市場加權指數指數下跌771點，收在全日最低點34,323點，台指期更是大跌913點，收34,325點，正價差縮至1.35點。期貨商表示，目前指數跌破5日線，短線可能回測月線尋求支撐。

台股昨日呈開高走低格局，早盤雖一度上漲超過百點，但賣壓隨後湧出，大型權值股殺聲震天，熱門記憶體族群同步重挫，資金明顯往避險標的流動，終場成交量能再次突破1兆元，指數收在34,323點。期貨市場方面，台指期下跌913點，至34,325點。

在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,949口至9,668口，其中，外資淨空單減少853口至40,421口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少2,169口至4,582口。

元富期貨認為，台指期3日呈開低走低格局，早盤短暫翻紅後隨即湧現賣壓，午盤過後跌幅進一步擴大，終場以黑K棒留上影線作收，結束日K連四紅。目前指數跌破5日線，然而下方還有多條均線支撐，短線可能回測月線尋求支撐。

永豐期貨指出，3日選擇權未平倉量部分，3月第一周周三結算的大量區買權OI落在36,000點，賣權最大OI落在32,500點，月買權最大OI落在36,000點，月賣權最大OI落在30,200點，外資台指期買權淨金額3.53億元、賣權淨金額1.17億元，整體選擇權籌碼面偏空。

短線來看，只要中東戰事未見降溫跡象，油價與美元維持強勢，亞股將持續承壓，反彈空間有限；但若國際局勢出現緩和訊號，配合美股高檔震盪不墜，屆時反而可能出現報復性回補行情。