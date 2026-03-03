期交所調高欣興、致茂等期貨保證金

臺灣期貨交易所3月4日調高欣興期貨（IRF）、致茂期貨（MJF）、小型致茂期貨（VDF）、穩懋期貨（NAF）、小型穩懋期貨（QIF）及欣興選擇權（IRO）保證金適用比例為現行所屬級距適用比例的1.5倍。

期交所表示，本次調高係欣興（3037）、致茂（2360）及穩懋（3105）分別經證交所及櫃買中心於3月2日公布為處置有價證券（處置期間為3月3日至3月16日），期交所依規定自3月4日一般交易時段結束後起調高保證金，並於證券市場處置期間結束後，於3月16日一般交易時段結束後恢復為調整前保證金。

參照證券市場處置措施，調整期間如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易，則恢復日順延執行。