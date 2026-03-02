中東局勢混沌！台指期夜盤一度再大跌逾600點

台指期夜盤2日開盤，在美股電子盤持續走跌中，以35,099點、下跌137點開出後，隨中東局勢仍不明朗，國際油價由黑翻紅，美股電子盤跌勢擴大下，一度下殺至34,621點、大跌617點，雖隨後跌勢收斂，但截至晚間9點30分左右，指數約在34,862點、仍下跌370點附近遊走。

2日美股電子盤焦點，在於中東情勢的發展，在沙烏地阿拉伯最大煉油廠傳出遭無人機襲擊，布蘭特、WTI西德州原油價格應聲由黑翻紅，同時，中東地區消息面紛雜，市場暫無法判斷美國是否已完全控制局面發展之際，國際大行預估最壞情況發生、油價將上看120美元或200美元中，市場押注聯準會今年降息3碼的機率下降，拖累道瓊、那斯達克、標普電子盤一度下跌1.1%~1.5%之間，美元、美國十年期公債殖利率反彈，也壓抑台指期夜盤在上半場的走勢。

其中，台積電（2330）期夜盤在晚間9點30分時，在1,965元、下跌20元附近遊走，電子期下跌1.33%、半導體期下跌約1.58%，中型100期貨指數下跌0.66%。

台股2日盤面各類股漲多跌少，指數終場上漲712點，收35,413點，其中，外資現貨賣超389.8億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單增加5,106口至41,274口；投信買超86.6億元，自營商賣超125.4億元，三大法人合計賣超428.6億元。

市場專家建議，就技術面來說，2日台股開低走低後跌幅收斂，終場力守5日線後、收腳留下影線，成交金額仍然高達近兆元水準，顯示台股開低後逢低承接買盤意願強勁，短線經過利空淬煉籌碼換手，或有利震盪後延續短多格局，但須留意最近三個交易日成交金額皆達兆元附近水準，成交金額不宜連續過熱，否則須提防拉回疑慮，若能盡快獲得控制，台股短多延續或可期待。