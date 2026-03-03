聽新聞
全民權證／奇鋐 選逾三個月
在AI需求持續強勁，AI伺服器機櫃散熱組件用量大增，產值也跟進提升下，法人持續看好奇鋐（3017）今年首季出貨將淡季不淡，展望全年，除了輝達（NVIDIA）的GPU AI伺服器出貨暢旺，下半年起大型雲端服務供應商（CSP）的自研晶片ASIC AI伺服器水冷零組件也將陸續放量，營收可望逐季成長。
法人分析，奇鋐作為散熱零組件大廠，受惠輝達GB架構伺服器放量，帶動水冷需求大增，營運可望呈現高速增長，且預期未來GB300以及Vera Rubin在機櫃散熱產值都將逐步提升，帶動營運持續走高。
權證發行商表示，可挑選價外20%至價內10%，有效天期90天以上的權證介入。（永豐金證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
