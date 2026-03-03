全民權證／奇鋐 選逾三個月

臺灣期貨交易所今（3）日起調高全新期貨契約（GUF）所有月份保證金為現行所屬級距適用比例的1.5倍，瑞軒期貨契約（HAF）、南電期貨契約（LYF）及小型南電期貨契約（QSF）所有月份保證金為現行所屬級距適用比例的2倍，於13日一般交易時段結束後恢復為調整前保證金。

2026-03-03 00:05