全民權證／緯穎 兩檔有看頭

經濟日報／ 記者黃彥宏整理

緯穎（6669）受惠AI基礎設施需求不減，2026年產業看俏。主要客戶Meta預告今年資本支出將大幅成長，法人看好能憑藉在通用型與ASIC AI伺服器領先地位，營運將維持高檔。

緯穎2025年每股純益（EPS）達275元寫歷史新高，2026年儘管面臨高基期壓力，法人預估營收仍能保持雙位數成長。近期股價在4,000元大關附近展現強勁支撐，技術面呈現量增價穩，顯示市場對其液冷技術及次世代伺服器的導入抱持信心。另緯穎擬發放股票股利、現金股利約306.64億元回饋股東。

權證發行商建議，可以挑剩餘天數100天以上、價內外20％以內的權證參與行情。（群益金鼎證券提供）

