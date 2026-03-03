聽新聞
全民權證／上銀 瞄準價外20%
上銀（2049）被美系券商升評權重至持平（Equal-Weight），主因上銀中國大陸客戶自去（2025）年12月起已有改善，預期全年營收年增雙位數。
展望2026年，以美國、日本、台灣、東南亞、印度等地買氣較熱絡，預估為上銀後續重要營收動能來源。美國受惠於製造業回流的產業趨勢，相關設備需求持續增溫；台灣除受惠於半導體高階封測設備相關訂單挹注外，工具機廠銷美訂單數量成長空間亦可期。此外，日本動能主要來自工具機廠接單狀況因日幣匯率貶值而轉佳，自2025年來日本業者在手訂單金額持續擴大。
權證券商建議，建議利用價外20%以內、有效天期120天以上的商品介入。（凱基證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
