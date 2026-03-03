穩懋、宜鼎 四檔搶鏡

美伊開戰後，法人謹慎選股，穩懋（3105）、宜鼎（5289）今年獲利看旺；權證發行商表示，逢盤勢震盪可挑價內外10%以內的長天期相關購權證短線操作。

穩懋受惠消費性產品表現穩健，LEO、光通訊為一大亮點。法人表示，預估穩懋Wi-Fi市場維持穩定市占，營收隨市場同步成長。此外，基礎設施（Infra）部分因目前5G基站建置已達高原期，未來成長動能將以LEO為主，隨著衛星間及地端傳輸需求頻率增加，頻段由傳統向高等級轉換，有望提升產品規格及單價，在手機直連衛星（direct to cell）需求提升、衛星部屬顆數成長，將為今年Infra營收成長動能來源。

宜鼎具備客戶結構優異與庫存穩健兩大優勢。預期今年DRAM/NAND缺貨態勢將持續，惟相較模組廠同業，宜鼎具備客戶結構優異優勢。其中，DRAM大型客戶為Switch廠商，終端需求來自美系CSP，即便目前DDR4合約價已上行至1.2美金/Gb以上，相關客戶拉貨動能仍強勁。此外，宜鼎與三星／鎧俠關係緊密，即使產能吃緊，原廠仍將提供一定數量貨源；宜鼎已與某DRAM原廠簽訂LTA，鎖定一定數量DDR4顆粒，部分價格亦於簽約時鎖定。今年DDR4價格將持續上漲下，此合約將有助宜鼎維持毛利率。

宜鼎子公司安提營運出現轉機。安提營收於2025下半年顯著回升，預期2025年第4季財報就能出現轉虧為盈，並看好今年營運動能，預期營收將大幅年增83%至15.5億元。