快訊

輝達H200對中出口再受限？美傳將設單一陸企採購上限7.5萬枚

元宵血月有災禍？專家傻眼闢謠 指點3必做、4生肖才要「躲月」

聽新聞
0:00 / 0:00

欣興、華通 挑長天期

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

儘管美伊衝突，衝擊台股昨（2）日表現優於日韓，盤面上PCB族群齊漲，其中，欣興（3037）有ABF載板報價上漲題材，華通（2313）受惠地緣政治帶動低軌衛星商機，昨天股價亮燈漲停，相關權證也受矚目。

法人分析，由於T-glass玻纖布預計明年才有相關產能擴充，今年供給吃緊態勢不變；另一方面高階ABF在AI伺服器出貨拉動下，需求面積將呈現倍增，整體產能仍存在供給缺口，預期報價除了因應成本推升，還有需求提高因素，使得漲價趨勢具延續力道。

另外受惠AI HDI生產良率提升，推動欣興毛利率跟進上揚。法人認為，欣興因通吃GPU及ASIC訂單，供應鏈地位具有優勢，同時AI需求可望由ABF擴散至HDI，帶動欣興產品組合轉佳。

而近來中東局勢緊張，地緣政治推升低軌衛星需求，加上SpaceX年中上市計畫正加速進行中，預料低軌衛星發射數量將持續增加。法人表示，華通為SpaceX衛星板的主要供應商，也供應SpaceX地上板。去年衛星板業務約占華通營收兩成，主要供應五階HDI板。

另外近期市場熱議新一代CoWoP（Chip on Wafer on PCB）技術及導入時程，而CoWoP即用PCB的類載板（mSAP）製程將晶片直接貼合在PCB主板，透過HDI或MSAP／SAP等工藝在板上形成精細的重分布層（RDL），保證信號完整性與功率分配，法人認為，由於加工難度高，預料包括華通等PCB大廠較具優勢。

權證發行商表示，投資人若看好欣興、華通後續表現，可以挑選價內外20%以內，長天期的權證，透過權證以小金搏大利。

ABF 低軌衛星 地緣政治

延伸閱讀

台積電力抗美伊戰事衝擊 台股收跌319點守住35,000關

今年獲利翻倍可期 法人高喊這檔台積電供應鏈上千元

戰火之下誰最勇？MWC 2026點火低軌衛星 「這幾檔」台星鏈部隊飆漲停

南電、欣興 權證認購亮眼

相關新聞

期交所擴張加國業務

臺灣期貨交易所取得加拿大安大略省證券管理委員會（OSC）依規範核發豁免註冊為結算機構資格，及NI 94-102規範核發客戶保護與結算服務豁免資格，並自同日起正式生效，為加拿大金融機構開啟參與我國衍生性金融商品集中結算，並加深雙邊金融合作，為兩國市場發展展開新章。

多檔保證金調高

臺灣期貨交易所今（3）日起調高全新期貨契約（GUF）所有月份保證金為現行所屬級距適用比例的1.5倍，瑞軒期貨契約（HAF）、南電期貨契約（LYF）及小型南電期貨契約（QSF）所有月份保證金為現行所屬級距適用比例的2倍，於13日一般交易時段結束後恢復為調整前保證金。

期貨商論壇／台指期 暫時觀望

富邦期貨分析師曹富凱表示，228連假期間，全球金融市場再次受到地緣政治風險衝擊。美、以對伊朗進行大規模軍事行動，伊朗也迅速做出反制，使中東局勢在短時間內急速升溫。這突如其來的情勢變化，被視為全球資本市場的黑天鵝事件，投資人風險偏好明顯下降。

欣興、華通 挑長天期

儘管美伊衝突，衝擊台股昨（2）日表現優於日韓，盤面上PCB族群齊漲，其中，欣興（3037）有ABF載板報價上漲題材，華通（2313）受惠地緣政治帶動低軌衛星商機，昨天股價亮燈漲停，相關權證也受矚目。

穩懋、宜鼎 四檔搶鏡

美伊開戰後，法人謹慎選股，穩懋（3105）、宜鼎（5289）今年獲利看旺；權證發行商表示，逢盤勢震盪可挑價內外10%以內的長天期相關購權證短線操作。

全民權證／奇鋐 選逾三個月

在AI需求持續強勁，AI伺服器機櫃散熱組件用量大增，產值也跟進提升下，法人持續看好奇鋐（3017）今年首季出貨將淡季不淡，展望全年，除了輝達（NVIDIA）的GPU AI伺服器出貨暢旺，下半年起大型雲端服務供應商（CSP）的自研晶片ASIC AI伺服器水冷零組件也將陸續放量，營收可望逐季成長。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。