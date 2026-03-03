欣興、華通 挑長天期

儘管美伊衝突，衝擊台股昨（2）日表現優於日韓，盤面上PCB族群齊漲，其中，欣興（3037）有ABF載板報價上漲題材，華通（2313）受惠地緣政治帶動低軌衛星商機，昨天股價亮燈漲停，相關權證也受矚目。

法人分析，由於T-glass玻纖布預計明年才有相關產能擴充，今年供給吃緊態勢不變；另一方面高階ABF在AI伺服器出貨拉動下，需求面積將呈現倍增，整體產能仍存在供給缺口，預期報價除了因應成本推升，還有需求提高因素，使得漲價趨勢具延續力道。

另外受惠AI HDI生產良率提升，推動欣興毛利率跟進上揚。法人認為，欣興因通吃GPU及ASIC訂單，供應鏈地位具有優勢，同時AI需求可望由ABF擴散至HDI，帶動欣興產品組合轉佳。

而近來中東局勢緊張，地緣政治推升低軌衛星需求，加上SpaceX年中上市計畫正加速進行中，預料低軌衛星發射數量將持續增加。法人表示，華通為SpaceX衛星板的主要供應商，也供應SpaceX地上板。去年衛星板業務約占華通營收兩成，主要供應五階HDI板。

另外近期市場熱議新一代CoWoP（Chip on Wafer on PCB）技術及導入時程，而CoWoP即用PCB的類載板（mSAP）製程將晶片直接貼合在PCB主板，透過HDI或MSAP／SAP等工藝在板上形成精細的重分布層（RDL），保證信號完整性與功率分配，法人認為，由於加工難度高，預料包括華通等PCB大廠較具優勢。

權證發行商表示，投資人若看好欣興、華通後續表現，可以挑選價內外20%以內，長天期的權證，透過權證以小金搏大利。