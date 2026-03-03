聽新聞
0:00 / 0:00
期貨商論壇／台指期 暫時觀望
富邦期貨分析師曹富凱表示，228連假期間，全球金融市場再次受到地緣政治風險衝擊。美、以對伊朗進行大規模軍事行動，伊朗也迅速做出反制，使中東局勢在短時間內急速升溫。這突如其來的情勢變化，被視為全球資本市場的黑天鵝事件，投資人風險偏好明顯下降。
中東局勢緊張，使全球能源供應的不確定性再次浮上檯面，特別是全球重要的原油運輸航道若受到影響，可能造成短期供給疑慮升高；原油價格一旦進入急漲走勢，通膨壓力便可能重新抬頭，讓先前市場對寬鬆政策的期待蒙上陰影。
在通膨尚未完全回落下，若能源價格再次飆升，將使全球主要央行在利率政策上更趨審慎。市場對降息預期的遞延，使高估值資產面臨挑戰，科技股與半導體族群尤其敏感。即便重量級企業財報表現強勁，股價卻無法延續過往的激烈漲勢，反而在利多消息後表現疲軟，顯示市場情緒已開始進入獲利了結與估值調整階段。整體來看，本周台指期需面對外部利空匯聚的壓力，指數短線走勢較難脫離震盪趨勢。（富邦期貨提供）
（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。