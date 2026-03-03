快訊

期貨商論壇／台指期 暫時觀望

經濟日報／ 記者周克威整理

富邦期貨分析師曹富凱表示，228連假期間，全球金融市場再次受到地緣政治風險衝擊。美、以對伊朗進行大規模軍事行動，伊朗也迅速做出反制，使中東局勢在短時間內急速升溫。這突如其來的情勢變化，被視為全球資本市場的黑天鵝事件，投資人風險偏好明顯下降。

中東局勢緊張，使全球能源供應的不確定性再次浮上檯面，特別是全球重要的原油運輸航道若受到影響，可能造成短期供給疑慮升高；原油價格一旦進入急漲走勢，通膨壓力便可能重新抬頭，讓先前市場對寬鬆政策的期待蒙上陰影。

在通膨尚未完全回落下，若能源價格再次飆升，將使全球主要央行在利率政策上更趨審慎。市場對降息預期的遞延，使高估值資產面臨挑戰，科技股與半導體族群尤其敏感。即便重量級企業財報表現強勁，股價卻無法延續過往的激烈漲勢，反而在利多消息後表現疲軟，顯示市場情緒已開始進入獲利了結與估值調整階段。整體來看，本周台指期需面對外部利空匯聚的壓力，指數短線走勢較難脫離震盪趨勢。（富邦期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

資本市場 原油價格 地緣政治風險

期貨商論壇／台指期 暫時觀望

