快訊

元宵血月有災禍？專家傻眼闢謠 指點3必做、4生肖才要「躲月」

聽新聞
0:00 / 0:00

期交所擴張加國業務

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台灣期貨交易所。圖／聯合報系資料照片
台灣期貨交易所。圖／聯合報系資料照片

臺灣期貨交易所取得加拿大安大略省證券管理委員會（OSC）依規範核發豁免註冊為結算機構資格，及NI 94-102規範核發客戶保護與結算服務豁免資格，並自同日起正式生效，為加拿大金融機構開啟參與我國衍生性金融商品集中結算，並加深雙邊金融合作，為兩國市場發展展開新章。

期交所取得OSC核發豁免註冊為結算機構資格，使加拿大安大略省註冊的金融業者得以結算會員身分，參與期交所提供期貨集中市場與店頭衍生性金融商品市場結算服務；另取得客戶保護與結算服務豁免資格，則使期交所得提供該等金融業者以客戶身份參與店頭衍生性金融商品市場結算服務。

至於期貨集中市場部分，以客戶身份參與者不受NI 94-102法規限制，仍悉依我國現行規範與結算機制辦理。加拿大金融中心位於安大略省多倫多市，多數跨國加拿大銀行均於該市設立總部，期交所取得OSC認可，可開發及拓展該等銀行參與我國期貨市場機會及管道。而期交所是亞洲第二家取得豁免資格者，有助擴大外資參與程度，強化市場多元性。同時，深化連結國際制度，對推展我國成為亞洲資產管理中心有所助益。

期交所獲得OSC認可，是基於金管會與OSC於雙邊監理合作瞭解備忘錄下，雙邊對跨國結算機構深化金融監理合作成果。

在金管會持續支持下，期交所自2022年7月25日店頭集中結算業務開業至今，接續取得各國際金融監理機構認可，包括2022年12月31日取得歐洲證券及市場管理局（ESMA）認可為歐盟境外第三國集中結算機構（TC-CCP），2023年10月13日由日本金融廳核可為新台幣IRS合格結算機構，及2024年2月14日獲美國CFTC核發的Exempt DCO資格，有效擴展我國集中結算業務發展範圍，增強國際競爭力及能見度。

金融中心 金管會 客戶

延伸閱讀

期交所調高全新、瑞軒、南電期貨保證金

期交所調整力旺及小型力旺 期貨保證金比例

經濟日報社論／金融轉型關鍵 稅制不能閉門造車

虛擬資產市場需求增溫 業者：貿易商科技業詢問度提升

相關新聞

期交所擴張加國業務

臺灣期貨交易所取得加拿大安大略省證券管理委員會（OSC）依規範核發豁免註冊為結算機構資格，及NI 94-102規範核發客戶保護與結算服務豁免資格，並自同日起正式生效，為加拿大金融機構開啟參與我國衍生性金融商品集中結算，並加深雙邊金融合作，為兩國市場發展展開新章。

多檔保證金調高

臺灣期貨交易所今（3）日起調高全新期貨契約（GUF）所有月份保證金為現行所屬級距適用比例的1.5倍，瑞軒期貨契約（HAF）、南電期貨契約（LYF）及小型南電期貨契約（QSF）所有月份保證金為現行所屬級距適用比例的2倍，於13日一般交易時段結束後恢復為調整前保證金。

期貨商論壇／台指期 暫時觀望

富邦期貨分析師曹富凱表示，228連假期間，全球金融市場再次受到地緣政治風險衝擊。美、以對伊朗進行大規模軍事行動，伊朗也迅速做出反制，使中東局勢在短時間內急速升溫。這突如其來的情勢變化，被視為全球資本市場的黑天鵝事件，投資人風險偏好明顯下降。

欣興、華通 挑長天期

儘管美伊衝突，衝擊台股昨（2）日表現優於日韓，盤面上PCB族群齊漲，其中，欣興（3037）有ABF載板報價上漲題材，華通（2313）受惠地緣政治帶動低軌衛星商機，昨天股價亮燈漲停，相關權證也受矚目。

穩懋、宜鼎 四檔搶鏡

美伊開戰後，法人謹慎選股，穩懋（3105）、宜鼎（5289）今年獲利看旺；權證發行商表示，逢盤勢震盪可挑價內外10%以內的長天期相關購權證短線操作。

全民權證／奇鋐 選逾三個月

在AI需求持續強勁，AI伺服器機櫃散熱組件用量大增，產值也跟進提升下，法人持續看好奇鋐（3017）今年首季出貨將淡季不淡，展望全年，除了輝達（NVIDIA）的GPU AI伺服器出貨暢旺，下半年起大型雲端服務供應商（CSP）的自研晶片ASIC AI伺服器水冷零組件也將陸續放量，營收可望逐季成長。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。