3月電子期金融期齊跌
台北股市今天下跌319.4點，收35095.09點。3月電子期收2186.2點，下跌21.1點，正價差10.96點；3月金融期收2546.8點，下跌67點，正價差6.82點。
3月電子期以2186.2點作收，下跌21.1點，成交611口。
電子現貨以2175.24點作收，下跌19.02點；3月電子期貨與現貨相較，正價差10.96點。
3月金融期以2546.8點作收，下跌67點，成交569口。
金融現貨以2539.98點作收，下跌55.79點；3月金融期貨與現貨相較，正價差6.82點。實際收盤價以期交所公告為準。
