3月電子期金融期齊跌

中央社／ 台北2日電

台北股市今天下跌319.4點，收35095.09點。3月電子期收2186.2點，下跌21.1點，正價差10.96點；3月金融期收2546.8點，下跌67點，正價差6.82點。

3月電子期以2186.2點作收，下跌21.1點，成交611口。

電子現貨以2175.24點作收，下跌19.02點；3月電子期貨與現貨相較，正價差10.96點。

3月金融期以2546.8點作收，下跌67點，成交569口。

金融現貨以2539.98點作收，下跌55.79點；3月金融期貨與現貨相較，正價差6.82點。實際收盤價以期交所公告為準。

延伸閱讀

台積電力抗美伊戰事衝擊 台股收跌319點守住35,000關

AI疑慮與中東局勢緊張 投顧估台股呈震盪態勢

台指期 短線震盪加劇

台指期 外資加碼空單

台指期 短線震盪加劇

台股上周四（26日）開高震盪，終場指數漲1點、收35,414點；台指期上漲115點、至35,604點，正價差189.51點。期貨商表示，短線在中東戰事爆發後，台指期將震盪加劇，操作宜保持風險意識。

兩檔保證金調高

臺灣期貨交易所指出，力旺期貨（PIF）及小型力旺期貨（RSF）的標的證券力旺（3529），經櫃買中心公布為處置有價證券，依規定調高前揭契約所有月份保證金適用比例為現行所屬級距適用比例的1.5倍，自今（2）日一般交易時段結束後起實施，並於3月12日一般交易時段結束後恢復為調整前保證金。

期貨商論壇／漢唐期 伺機布局

漢唐（2404）的營運表現與全球半導體資本支出呈高度正相關。AI運算需求爆發帶動HPC晶片需求強勁，加上各國對半導體自製要求上升、台積電持續於全球擴廠，漢唐為台積電廠務第一供應商，訂單持續攀升且能見度高，將進入為期五至十年的上升周期。

期貨商論壇／中興電期 題材豐

中興電（1513）受惠台電強韌電網計畫與AI產業帶動的電力需求成長，營運動能明顯轉強。隨全球資料中心建置加速、用電結構轉型，電力設備需求攀升，中興電在GIS與電力系統工程布局完整，成為重電族群中具代表性的核心廠商之一。

華城、中興電 四檔耀眼

隨著全球能源轉型與AI資料中心對電力需求的爆發式成長，華城（1519）、中興電（1513）今年以來展現強勁的營運動能。受惠台電「強韌電網計畫」進入執行高峰期，加上美國基礎建設更換潮帶來的外銷紅利，兩大廠在手訂單均創歷史新高，法人看好2026年將是重電產業由「景氣循環」轉向「長期成長」的關鍵年。

長榮、中航 押價內外20%

美伊戰事讓航運市場再度緊張，長榮（2603）及中航（2612）營運後市也呈現樂觀局面。權證發行商表示，看好二檔個股後市股價表現的投資人，短線可挑偏價內外20%內、距到期超過100天的認購權證操作。

