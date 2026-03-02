3月台股期指跌379點

臺灣期貨交易所指出，力旺期貨（PIF）及小型力旺期貨（RSF）的標的證券力旺（3529），經櫃買中心公布為處置有價證券，依規定調高前揭契約所有月份保證金適用比例為現行所屬級距適用比例的1.5倍，自今（2）日一般交易時段結束後起實施，並於3月12日一般交易時段結束後恢復為調整前保證金。

2026-03-02 00:44