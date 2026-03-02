長榮、中航 押價內外20%

美伊戰事讓航運市場再度緊張，長榮（2603）及中航（2612）營運後市也呈現樂觀局面。權證發行商表示，看好二檔個股後市股價表現的投資人，短線可挑偏價內外20%內、距到期超過100天的認購權證操作。

長榮今（2026）年1月營收318.9億元，月增3.9%，年減24.5%。展望後市，大陸農曆年前的補庫存需求已滿足，運價走勢缺乏實質貨物貿易支撐，中長期而言，馬士基返航紅海航線，顯示中東局勢已趨於平穩，其餘航商可望跟進，預期重啟可能性提高，削弱運力需求約10%的利空揮之不去，看法維持保守。

長榮海運2025年開始加碼近洋線布局，近洋線市場貨量、運價表現一直相當穩健，長榮海運看好南美洲、東亞近洋線等市場求，這些地方的貨運代理權都陸續收回自行營運，也擴大這些地區的投資，今年將開始發揮效益。

中航因長約換約價上修，今年獲利將續創新高。季節性原物料運輸需求回補，法人看好Capesize運價1月中旬起的反彈漲勢可望延續，並於3月起加速上漲。

主要原因基於：大陸農曆年後開工將重啟原物料運輸需求，散裝運價具季節性上漲背景；西芒度鐵礦場產能持續爬坡，有利Capesize長水路運輸需求增加；FFA期貨淡季不淡，尤其Capesize今年下半年運價更呈遠期溢價。

中航目前有12艘Capesize，其中一年期長約共七艘，每季換約一至二艘，目前FFA期貨運價約略呈現逐季走高，今年下半年平均價格約3.1萬，較去(2025)年下半年及今年上半年高出18~19%；配合今年下半年兩艘新船加入，獲利將逐季提升。