長榮、中航 押價內外20%

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

美伊戰事讓航運市場再度緊張，長榮（2603）及中航（2612）營運後市也呈現樂觀局面。權證發行商表示，看好二檔個股後市股價表現的投資人，短線可挑偏價內外20%內、距到期超過100天的認購權證操作。

長榮今（2026）年1月營收318.9億元，月增3.9%，年減24.5%。展望後市，大陸農曆年前的補庫存需求已滿足，運價走勢缺乏實質貨物貿易支撐，中長期而言，馬士基返航紅海航線，顯示中東局勢已趨於平穩，其餘航商可望跟進，預期重啟可能性提高，削弱運力需求約10%的利空揮之不去，看法維持保守。

長榮海運2025年開始加碼近洋線布局，近洋線市場貨量、運價表現一直相當穩健，長榮海運看好南美洲、東亞近洋線等市場求，這些地方的貨運代理權都陸續收回自行營運，也擴大這些地區的投資，今年將開始發揮效益。

中航因長約換約價上修，今年獲利將續創新高。季節性原物料運輸需求回補，法人看好Capesize運價1月中旬起的反彈漲勢可望延續，並於3月起加速上漲。

主要原因基於：大陸農曆年後開工將重啟原物料運輸需求，散裝運價具季節性上漲背景；西芒度鐵礦場產能持續爬坡，有利Capesize長水路運輸需求增加；FFA期貨淡季不淡，尤其Capesize今年下半年運價更呈遠期溢價。

中航目前有12艘Capesize，其中一年期長約共七艘，每季換約一至二艘，目前FFA期貨運價約略呈現逐季走高，今年下半年平均價格約3.1萬，較去(2025)年下半年及今年上半年高出18~19%；配合今年下半年兩艘新船加入，獲利將逐季提升。

長榮 馬士基 運價

相關新聞

台指期 短線震盪加劇

台股上周四（26日）開高震盪，終場指數漲1點、收35,414點；台指期上漲115點、至35,604點，正價差189.51點。期貨商表示，短線在中東戰事爆發後，台指期將震盪加劇，操作宜保持風險意識。

兩檔保證金調高

臺灣期貨交易所指出，力旺期貨（PIF）及小型力旺期貨（RSF）的標的證券力旺（3529），經櫃買中心公布為處置有價證券，依規定調高前揭契約所有月份保證金適用比例為現行所屬級距適用比例的1.5倍，自今（2）日一般交易時段結束後起實施，並於3月12日一般交易時段結束後恢復為調整前保證金。

期貨商論壇／漢唐期 伺機布局

漢唐（2404）的營運表現與全球半導體資本支出呈高度正相關。AI運算需求爆發帶動HPC晶片需求強勁，加上各國對半導體自製要求上升、台積電持續於全球擴廠，漢唐為台積電廠務第一供應商，訂單持續攀升且能見度高，將進入為期五至十年的上升周期。

期貨商論壇／中興電期 題材豐

中興電（1513）受惠台電強韌電網計畫與AI產業帶動的電力需求成長，營運動能明顯轉強。隨全球資料中心建置加速、用電結構轉型，電力設備需求攀升，中興電在GIS與電力系統工程布局完整，成為重電族群中具代表性的核心廠商之一。

華城、中興電 四檔耀眼

隨著全球能源轉型與AI資料中心對電力需求的爆發式成長，華城（1519）、中興電（1513）今年以來展現強勁的營運動能。受惠台電「強韌電網計畫」進入執行高峰期，加上美國基礎建設更換潮帶來的外銷紅利，兩大廠在手訂單均創歷史新高，法人看好2026年將是重電產業由「景氣循環」轉向「長期成長」的關鍵年。

