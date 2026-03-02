快訊

華城、中興電 四檔耀眼

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

隨著全球能源轉型與AI資料中心對電力需求的爆發式成長，華城（1519）、中興電（1513）今年以來展現強勁的營運動能。受惠台電「強韌電網計畫」進入執行高峰期，加上美國基礎建設更換潮帶來的外銷紅利，兩大廠在手訂單均創歷史新高，法人看好2026年將是重電產業由「景氣循環」轉向「長期成長」的關鍵年。

華城作為台灣重電外銷的領頭羊，今年以來最大的亮點在於成功切入美國德州「星際之門（Stargate）」AI超級資料中心計畫。根據市場訊息，華城已成為該計畫首期變壓器的指定供應商，目前AIDC相關接單金額已突破120億元，訂單能見度延伸至2028年。

法人指出，華城2026年外銷占比預計將穩定超過55％，隨著觀音新廠與台中港廠擴產計畫於今年陸續完工，將可額外貢獻40 至50億元的產能。市場預期華城2026年EPS有望挑戰新高，當前股價已站穩千元大關並蓄勢向更高點挑戰。

中興電則穩坐台電強韌電網計畫最大贏家，其核心產品氣體絕緣開關（GIS）在國內市占率高達85％，在手訂單能見度已直達2030年。中興電2026年的戰場更延伸至海外，除了供應美國GIS設備外，更成功攻入日本電力市場。

分析師指出，中興電目前的本益比（P/E）約在22倍左右，相較於其他重電股具備較高的評價吸引力；隨著嘉義新廠產能開出、加上林口廠擴建，帶動整體重電設備產能提升約20％，預估2026年營收規模有望較去年增長逾15％。

權證發行商建議，看好華城、中興電後市表現的投資人，可挑選價內外15％以內、剩餘天數三個月以上的認購權證參與行情。

電力需求 景氣循環 基礎建設

台指期 短線震盪加劇

台股上周四（26日）開高震盪，終場指數漲1點、收35,414點；台指期上漲115點、至35,604點，正價差189.51點。期貨商表示，短線在中東戰事爆發後，台指期將震盪加劇，操作宜保持風險意識。

兩檔保證金調高

臺灣期貨交易所指出，力旺期貨（PIF）及小型力旺期貨（RSF）的標的證券力旺（3529），經櫃買中心公布為處置有價證券，依規定調高前揭契約所有月份保證金適用比例為現行所屬級距適用比例的1.5倍，自今（2）日一般交易時段結束後起實施，並於3月12日一般交易時段結束後恢復為調整前保證金。

期貨商論壇／漢唐期 伺機布局

漢唐（2404）的營運表現與全球半導體資本支出呈高度正相關。AI運算需求爆發帶動HPC晶片需求強勁，加上各國對半導體自製要求上升、台積電持續於全球擴廠，漢唐為台積電廠務第一供應商，訂單持續攀升且能見度高，將進入為期五至十年的上升周期。

期貨商論壇／中興電期 題材豐

中興電（1513）受惠台電強韌電網計畫與AI產業帶動的電力需求成長，營運動能明顯轉強。隨全球資料中心建置加速、用電結構轉型，電力設備需求攀升，中興電在GIS與電力系統工程布局完整，成為重電族群中具代表性的核心廠商之一。

華城、中興電 四檔耀眼

隨著全球能源轉型與AI資料中心對電力需求的爆發式成長，華城（1519）、中興電（1513）今年以來展現強勁的營運動能。受惠台電「強韌電網計畫」進入執行高峰期，加上美國基礎建設更換潮帶來的外銷紅利，兩大廠在手訂單均創歷史新高，法人看好2026年將是重電產業由「景氣循環」轉向「長期成長」的關鍵年。

長榮、中航 押價內外20%

美伊戰事讓航運市場再度緊張，長榮（2603）及中航（2612）營運後市也呈現樂觀局面。權證發行商表示，看好二檔個股後市股價表現的投資人，短線可挑偏價內外20%內、距到期超過100天的認購權證操作。

