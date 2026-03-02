華城、中興電 四檔耀眼

隨著全球能源轉型與AI資料中心對電力需求的爆發式成長，華城（1519）、中興電（1513）今年以來展現強勁的營運動能。受惠台電「強韌電網計畫」進入執行高峰期，加上美國基礎建設更換潮帶來的外銷紅利，兩大廠在手訂單均創歷史新高，法人看好2026年將是重電產業由「景氣循環」轉向「長期成長」的關鍵年。

華城作為台灣重電外銷的領頭羊，今年以來最大的亮點在於成功切入美國德州「星際之門（Stargate）」AI超級資料中心計畫。根據市場訊息，華城已成為該計畫首期變壓器的指定供應商，目前AIDC相關接單金額已突破120億元，訂單能見度延伸至2028年。

法人指出，華城2026年外銷占比預計將穩定超過55％，隨著觀音新廠與台中港廠擴產計畫於今年陸續完工，將可額外貢獻40 至50億元的產能。市場預期華城2026年EPS有望挑戰新高，當前股價已站穩千元大關並蓄勢向更高點挑戰。

中興電則穩坐台電強韌電網計畫最大贏家，其核心產品氣體絕緣開關（GIS）在國內市占率高達85％，在手訂單能見度已直達2030年。中興電2026年的戰場更延伸至海外，除了供應美國GIS設備外，更成功攻入日本電力市場。

分析師指出，中興電目前的本益比（P/E）約在22倍左右，相較於其他重電股具備較高的評價吸引力；隨著嘉義新廠產能開出、加上林口廠擴建，帶動整體重電設備產能提升約20％，預估2026年營收規模有望較去年增長逾15％。

權證發行商建議，看好華城、中興電後市表現的投資人，可挑選價內外15％以內、剩餘天數三個月以上的認購權證參與行情。