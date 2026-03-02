全民權證／聚陽 挑選逾100天

聚陽（1477 )訂單能見度至上半年，在美國最高法院判決IEEPA關稅違法下，品牌端有機會獲得超收關稅返還，即使不考量此部分挹注，因公司積極挑單，目前訂單多數在終端市場已漲價，關稅共同負擔影響僅到3月，且3月將開始有世界盃足球賽出貨，估今年第1季營收將季增16%，因挑單使出貨量年減約5%，毛利率估維持高檔26.8%。

第2季將有世足盃訂單完整貢獻，估運動盤維持高檔55%，前三大客戶訂單雙位數成長，第2季為傳統淡季，營收季減中個位數。今年產能擴張以印尼、孟加拉等為主。下半年在低基期下，營運將成長雙位數。權證券商建議，看好聚陽後市的投資人，可利用價外10%以內、可操作天期在100天以上的商品介入。（國泰證券提供）

