全民權證／富世達 二檔火熱

軸承大廠富世達（6805）受惠折疊手機滲透率提升與AI伺服器液冷零組件雙重成長動能，今年以來展現強勁營運爆發力。法人表示，受惠於中系折疊新機發表及美系大廠預期於2026年加入折疊市場的預期心理，富世達業績呈現淡季不淡。

富世達1月營收衝上14.04億元，年增逾115％，不僅穩守折疊機軸承龍頭地位，更成功切入AI伺服器水冷快接頭與滑軌專案。法人預估，2026年富世達伺服器相關營收占比將大幅提升，市場看好其全年EPS有望挑戰新高。多家外資券商給予「買進」評等，目標價上調至1,600元至1,800元區間。權證發行商建議，看好富世達後市投資人，可挑剩餘天數超過三個月、價內外15％內權證參與行情。（台新證券提供）

