全民權證／裕民 瞄準價外5%

經濟日報／ 記者廖賢龍整理

散裝航運股裕民（2606）第1季遇淡季運價修正，展望第2季中國大陸煤鐵需求增溫，西非西芒度鐵礦砂開採擴大及美中大豆採購協議交割，提振運價，預估第2季營收有望季增20%以上。

除美伊開戰的題材之外，考量大陸煤鐵需求回溫，美中大豆採購協議交割，有利農曆年後散裝船運價漲勢延續；預估第2季旺季營收季增與年增可望逾20%，每股稅後純益（EPS）季增可達80%，年增有望突破50%，營運加溫；展望2026年，大陸雅下工程計畫推進，西非西芒度鐵礦砂長水路海岬型船需求增溫，期待烏克蘭重建商機於下半年啟動，延續運價漲勢。權證券商建議，看好裕民後市股價表現的投資人，建議利用價外5%左右、可操作百天以上的商品介入。（元大證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

元大 營收 大豆

