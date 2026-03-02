台指期 短線震盪加劇

快訊

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照

台股上周四（26日）開高震盪，終場指數漲1點、收35,414點；台指期上漲115點、至35,604點，正價差189.51點。期貨商表示，短線在中東戰事爆發後，台指期將震盪加劇，操作宜保持風險意識。

台指期淨部位方面，26日三大法人淨空單增加643口至8,749口，其中外資淨空單增加415口至36,168口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少51口至6,129口。

其中，26日外資現貨賣超、期貨淨空單增加，股市雙市偏空操作；自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空布局。近月選擇權籌碼呈現樂觀，賣權OI大於買權OI差距為3萬餘口，買權賣權OI增量相去不遠。周選方面，買權賣權OI總量相當，選擇權多方皆無明顯表態。

群益期貨表示，在中東爆發戰爭前，26日外資期現貨已保守布局，自營商選擇權呈保守；短線震盪後，觀察中東戰事變化，及國際油價、黃金等走勢，變數釐清後再布局。

元富期貨認為，26日台指期開高震盪，早盤遭遇亂流曾翻黑，但隨即出現買盤拉抬，終場以十字紅K棒作收。雖目前指數站穩在短、中、長期均線之上，且所有均線皆呈向上走升，但在中東爆發戰火後，留意對經濟、通膨等諸多層面影響，變數釐清後，行情將回歸基本面。

中東 國際油價 三大法人

