期貨商論壇／漢唐期 伺機布局

漢唐（2404）的營運表現與全球半導體資本支出呈高度正相關。AI運算需求爆發帶動HPC晶片需求強勁，加上各國對半導體自製要求上升、台積電持續於全球擴廠，漢唐為台積電廠務第一供應商，訂單持續攀升且能見度高，將進入為期五至十年的上升周期。

漢唐目前在手訂單金額高達1,000億元，訂單能見度最長可以至2027年。台灣本土專案包含台積電新竹寶山廠（2奈米）及高雄楠梓廠的無塵室與機電工程；美國亞利桑那州專案為台積電美國P2廠無塵室工程，規模約320億元，2025年底至2026年初進入認列營收高峰；美系記憶體大廠美光持續擴充高頻寬記憶體產能，漢唐為其核心承包商，受益於記憶體產業的設備投資復甦。

外資與投信是漢唐股價波動的主要力量。截至2026年2月中旬，外資持股比例維持在約31.6%的高位，顯示長期國際資金對於漢唐作為半導體工程龍頭地位的青睞。投信法人目前持有約15.3%。隨著漢唐被納入多檔ETF成分股，籌碼流向機構法人與ETF申購者手中，增加漢唐股價在面對市場波動時的抗跌能力。

農曆年後台股開紅盤，漢唐開高走高，股價站穩於短、中、長天期均線之上，呈現多頭排列，股價帶量突破關鍵壓力區，若中東戰事快速平息，可留意漢唐期做相關操作。

