金管會開放權證提前下市機制 314檔「殭屍權證」已退場

為提升市場資源配置效率，並保證投資人權益，金管會去年同意備查證券交易所和櫃買中心提報的規章，建置權證提前下市或下櫃的退場機制，該機制於10月31日起實施，金管會證期局指出，凡符合特定條件、交易量極低的「殭屍權證」，即可申請提前下市，以利券商於權證發行總額度內發行其他有效權證，截至目前統計共有314檔權證已提前下市。

金管會證期局副局長黃仲豪指出，市場上有部分權證被稱為「殭屍權證」，是指雖然掛牌交易，但成交量極低、乏人問津，這類權證即使交易清淡，仍須持續報價，也會占用系統與管理資源，考量目前權證檔數龐大，主管機關依券商建議，設計符合三項條件即可申請提前下市或下櫃的機制。

首先，該權證須已無流通在外單位；其次，上市須滿兩個月，且距離到期日前兩個月（不含）內，避免剛掛牌即申請下市；第三，權證的履約價格達有一定幅度差距，即最新履約價格為價內或價外的20%以上，舉例來說，若履約價為100元，標的股價僅約70餘元，便超過20%，且若成交量極少，該權證在符合上市滿兩個月的規定之下，券商即可申請提前下市。

證期局表示，該機制自2025年10月31日實施以來，截至目前已有314檔權證完成提前下市。由於權證發行設有總額度限制，所有券商合計發行額度不得超過個股資本額的22%，因此將低流動性權證下市後，可釋出額度，讓券商發行需求較高的新權證，提高資源運用效率。

證期局指出，2025年權證全年發行量約6.8萬檔，整體數量一直維持在高檔水準，若行情熱絡或特定產業題材發酵，相關權證發行量便會增加；當市場焦點轉移，原先題材的權證則可能迅速失去交易動能，因此業者建議建置提前退場機制，以利加速活化市場。據統計，去年權證成交量約占大盤成交量0.52%。