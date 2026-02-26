快訊

全民權證／鴻海 瞄準長天期

經濟日報／ 記者周克威整理

鴻海（2317）元月營收7,300.3億元，月減15.3%、年增35.5%，刷新歷年同期新高，其中，電腦終端產品顯著成長，消費智能產品略微衰退，而雲端網路產品也因本季度出貨時間規劃影響而呈現月衰退。

展望後市，鴻海去年第4季營收以季、年來看均強勁成長，雖導致今年第1季的基期較高，且ICT產品也進入傳統淡季，但在AI機櫃出貨持續放量的挹注下，預期全季的季節性表現將接近過去五年區間上緣。AI伺服器需求相當強勁並將延續至2027年，預期鴻海與客戶合作的專案以及潛在的主權AI客戶，將進一步推動後續營運成長動能。

權證券商建議，看好鴻海後市股價表現的投資人，建議利用價內外5%以內、可操作天期200天以上的商品介入。（兆豐證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

鴻海 AI

