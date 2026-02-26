快訊

2026全球最佳醫院 台灣上榜醫院35家名單一次看 台大北榮分數曝光

全民權證／聯發科 兩檔搶鏡

經濟日報／ 記者崔馨方整理

聯發科（2454）在AI業務挹注下，可望抵銷手機需求下滑影響，法人估今年營收年增約逾9%，加上ASIC業務逐步開花結果，維持「買進」評等。

法人預估，隨既有CSP客戶持續推進更先進專案，預估2027年資料中心ASIC營收貢獻聯發科達40億美元規模。整體推估2026、2027年每股純益（EPS）分別為68.34元、104.31元。從策略布局觀察，法人分析，聯發科全面卡位AI PC、AI手機與車用電子市場，角色升級為涵蓋神經網路運算與能源管理的系統級解決方案提供者，逐步跳脫單純手機晶片廠定位。

權證發行商建議，看好聯發科後市表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外15%以內、剩餘天數60天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。（國泰證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

聯發科 手機

