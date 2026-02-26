快訊

2026全球最佳醫院 台灣上榜醫院35家名單一次看 台大北榮分數曝光

全民權證／智邦 選價內外10%

經濟日報／ 記者何佩儒整理

資料中心需求快速成長、高階產品滲透率提升，帶動智邦（2345）營運持續成長，近期股價表現亮麗。由於2月工作天數較少，以及關鍵零組件出現缺貨恐影響營收，但法人預估3月起智邦營收將明顯回升，全年營運仍可望再創高。

法人分析，第1季仍為AI加速卡產品轉換期，800GbE交換器將逐漸放量，預估智邦第1季營收將較去年第4季持平到微幅季減。看好智邦今年包括800GbE產品營收貢獻將顯著增加，而AI加速卡產品也將較去年有所成長。在美國主要雲端服務供應商（CSP）持續上修資本支出，有利智邦高階產品出貨。

權證發行商表示，看好智邦的投資人，可挑選價內外10%左右，120天期以上的權證靈活操作，參與個股行情。（台新證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

智邦 營收 權證

